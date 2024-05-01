Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на Пасху

Вскоре в Украине будут праздновать Пасху. В этот день женщинам хочется быть празднично одетыми и красивыми. Известный украинский дизайнер Андре Тан дал советы по образу на праздник.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram модельера.
Выберите вышиванку
Вышиванка - идеальный вариант для праздника. Это не просто одежда, а символ нашей идентичности и единения с традициями.
Дизайнер считает, что белый цвет - это не просто классика, но и традиционный выбор для празднования Пасхи. Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеально подходящим для этого светлого праздника. Это может быть блуза или платье, но обратите внимание, чтобы они были не сильно открыты.
Голубые, розовые, персиковые и мятные оттенки отлично подходят для весеннего праздника. Вещи в пастельных тонах подарят вам чувство легкости и подчеркнут вашу женственность.
Платье или блузка с цветочным принтом - это всегда стильно и актуально. Такая одежда создаст романтический и женственный образ, идеально подходящий для праздничной атмосферы.
Андре уверен, что легкие платья из натуральных тканей, подчеркнутые талией и пышной юбкой, подарят вам чувство уюта и душевного покоя.
Напомним, днем ранее Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху.
Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.