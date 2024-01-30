Андре Тан показал, как каждый год меняется женская мода: впечатляющее видео

Каждый год женская мода набирает новые обороты и постоянно меняется. Украинский дизайнер Андре Тан показал, как менялась мода, начиная с 1900-х и заканчивая сегодняшним днем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дизайнера.
Речь идет о 1900-1920 годах.
По словам Андре Тана, в начале XX века женская мода ощущала влияние стиля модерн. Одежда была легкой и воздушной, с акцентом на легкие ткани и яркие цвета.
Популярны были платья с пышной юбкой и корсетом, а также брючные костюмы.
Эта эра пришлась на 1920-1930 годы.
В 1920-х годах мода стала более свободной и раскрепощенной. Юбки стали короче, а корсеты вышли из моды.
В тот период популярными стали платья-футляры, короткие юбки и платья-трапеции.
В 1940-1950 годы мода снова кардинально изменилась.
После второй мировой войны мода стала более консервативной. Юбки снова стали длиннее, а корсеты вернулись в моду. Популярными были платья-футляр, юбки-карандаш и платья с подчеркнутой талией.
Такая эпоха пришлась на 1960-1970 годы.
В 1960-х годах мода стала яркой и экспериментальной. Наряд был украшен принтами, аппликациями и бахромой. Популярными стали мини-юбки, широкие брюки и платья в стиле хиппи.
Женскую моду в 1980-1990 годах Андре Тан назвал эпохой гламура.
В 1980-х годах мода стала яркой и сексуальной. Одежду украшали блестки, пайетки и стразы. Популярными были платья с объемными плечами, мини-юбки и платья-бандо.
Речь идет уже о 2000 годах.
Нулевые годы определили приход брендов масс-маркета и идеи fast fashion.
Также в 2000-х годах образы снова стали сексуализированными: в моду вошли яркие спортивные костюмы, эротические кроп-топы и юбки на грани разрешенного.
В 2010 годах мода стала более эклектичной. Наряды сочетали в себе элементы разных стилей. Популярны были платья-комбинации, кроп-топы и широкие брюки.
В 2020-е годы мода стала более комфортной. Эксперт отметил, что возникла тенденция к slow fashion и эко-сознанию - отказ от натурального меха, использование вторичных материалов и уменьшение количества вещей из-за разумного потребления ресурсов.
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