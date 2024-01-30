Андре Тан показал, как каждый год меняется женская мода: впечатляющее видео

Эпоха модерна

Речь идет о 1900-1920 годах.

По словам Андре Тана, в начале XX века женская мода ощущала влияние стиля модерн. Одежда была легкой и воздушной, с акцентом на легкие ткани и яркие цвета.

Популярны были платья с пышной юбкой и корсетом, а также брючные костюмы.

Эпоха джаза

Эта эра пришлась на 1920-1930 годы.

В 1920-х годах мода стала более свободной и раскрепощенной. Юбки стали короче, а корсеты вышли из моды.

В тот период популярными стали платья-футляры, короткие юбки и платья-трапеции.

Послевоенная эпоха

В 1940-1950 годы мода снова кардинально изменилась.

После второй мировой войны мода стала более консервативной. Юбки снова стали длиннее, а корсеты вернулись в моду. Популярными были платья-футляр, юбки-карандаш и платья с подчеркнутой талией.

Эпоха хиппи

Такая эпоха пришлась на 1960-1970 годы.

В 1960-х годах мода стала яркой и экспериментальной. Наряд был украшен принтами, аппликациями и бахромой. Популярными стали мини-юбки, широкие брюки и платья в стиле хиппи.

Эпоха гламура

Женскую моду в 1980-1990 годах Андре Тан назвал эпохой гламура.

В 1980-х годах мода стала яркой и сексуальной. Одежду украшали блестки, пайетки и стразы. Популярными были платья с объемными плечами, мини-юбки и платья-бандо.

Эпоха fast fashion

Речь идет уже о 2000 годах.

Нулевые годы определили приход брендов масс-маркета и идеи fast fashion.

Также в 2000-х годах образы снова стали сексуализированными: в моду вошли яркие спортивные костюмы, эротические кроп-топы и юбки на грани разрешенного.

Эпоха эклектики

В 2010 годах мода стала более эклектичной. Наряды сочетали в себе элементы разных стилей. Популярны были платья-комбинации, кроп-топы и широкие брюки.

Эпоха комфорта

В 2020-е годы мода стала более комфортной. Эксперт отметил, что возникла тенденция к slow fashion и эко-сознанию - отказ от натурального меха, использование вторичных материалов и уменьшение количества вещей из-за разумного потребления ресурсов.