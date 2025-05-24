Андре Тан назвал три главных платья на лето 2025: бохо, бельевой стиль и асимметрия

Платья в стиле бохо

В 2025 году стиль бохо продолжает набирать популярность, предлагая разнообразие фасонов, тканей и деталей, которые позволяют создавать уникальные образы. Рюши, оборки, бахрома, вышивка, цветочные и этнические принты, а также элементы из замши и бахромы придают нарядам характерный бохо-шик.

"Бохо возвращается, поэтому этим летом платье в стиле бохо с бахромой, кружевом и вышивкой будут на пике популярности. Легкие ткани, свободный крой, этнические мотивы или вышивка - все это идеально подходит для лета", - отметил Тан.

Платья в стиле бохо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Платья в бельевом стиле

Платья в бельевом стиле - это тренд, который продолжает набирать популярность в 2025 году. Они вдохновлены элементами ночного белья, такими как легкие ткани, тонкие бретели и изысканная отделка кружевом. Однако сегодня такие платья смело выходят за рамки спальни и становятся основой для стильных городских и вечерних образов.

"Модели из шелка или сатина, с тонкими бретельками и свободным кроем добавляют образу элегантности и легкости. Круто сочетать с джинсовой курткой, кедами или с босоножками на каблуках", - подчеркнул дизайнер.

Платья-ночнушки в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ассиметричные платья

Асимметричные платья - один из главных трендов весны и лета 2025 года. Дизайнеры предлагают модели с необычными линиями и кроем, которые придают образу динамичность и современность. Асимметрия проявляется в различных элементах: от линии плеча (одна бретелька или открытое плечо) до подола (комбинация короткого и длинного края) и неожиданных разрезов. Такие детали создают эффект движения и визуально удлиняют силуэт.

Андре Тан рассказал про трендовые платья на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Третий тренд - это ассиметричные платья. Этим летом они будут представлены в разных вариациях. От минималистичных моделей до роскошных вариантов с драпировкой и необычным кроем. Подходят как для вечеринок, так и для деловых встреч, если выбрать сдержанные цвета. Можно сочетать их с жакетом в стиле оверсайз", - отметил Андре Тан.