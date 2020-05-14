Анчоуси мільйони років тому були гігантськими шаблезубими хижаками: вчені зробили відкриття

Вчені ідентифікували останки двох гігантських доісторичних шаблезубих риб як раніше невідомий вид, споріднений анчоусам. Як показують нові відомості про скам'янілості, ці ікласті чудовиська довжиною до метра полювали в океанах за здобиччю в епоху еоцену 55 мільйонів років тому.

Дві скам'янілості були знайдені недалеко від Бельгії та Пакистану. Перша, названа Clupeopsis straeleni, вперше була описана в 1946 році та мала довжину трохи менше за півметра. Другу розкопали в 1977 році, але тривалий час вона зберігалася в музейній колекції.

Тільки після більш ретельного вивчення команда вчених з'ясувала, що це був раніше невідомий вид. Дослідження було опубліковано в Королівському суспільстві відкритих наук.

Його довжина становила близько одного метра, а величезні ікла надихнули на назву - Monosmilus chureloides (мовою урду слово Churel означає демона-вампіра з великими іклами). Про це пише Sciencealert.

Хоча дві стародавні риби розрізняються за розміром і декільком незначним фізичним особливостям, вони були дивно схожі - не в останню чергу через цей єдиний гігантський зуб.

Команда, очолювана палеонтологами з Університету Мічигану, провела ретельне порівняння обох та кількох сучасних риб і визначила, що знайдені скам'янілості належали раніше невідомому кладу риб. Це вид риб із костистими плавниками (наприклад, як в оселедця). І вони могли навіть бути представниками сімейства анчоусів (Engraulidae).

Але більшість clupeiformes, включаючи анчоусів, є планктофагами. У них немає хижих зубів, як у Clupeopsis straeleni та Monosmilus chureloides.

Вчені дійшли висновків, що після вимирання у крейдово-палеогеновому періоді чимала кількість екологічних ніш залишилися порожніми. Так, під час крейдового періоду акули залишилися домінуючими рибами. У ранньому палеогені променисті риби піднялися на передній план.

"Це говорить про те, що виживання найсильніших не завжди означає найбільш агресивні із найстрашнішими зубами", - наголошується в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що у Франції вчені знайшли стегнову кістку найбільшого звіра. Знахідка важила близько 508 кіло і була розміром з людину. Передбачається, що за життя істота була близько 30 метрів заввишки, що відповідає пропорціям динозаврів виду Патаготітан.