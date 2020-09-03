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Американське видання вважає Київ Росією і неправильно написало столицю України

Автор: Роман Мирончук

New York Post оскандалився через Україну

New York Post опублікував новину про курйозний випадок з українкою, яка по прильоту до Києва з Туреччини відкрила аварійний вихід і вийшла прогулятися на крило літака. При цьому американське видання переплутало Україну з Росією і неправильно написало назву Києва.

Видання зазначило, що жінці було дуже жарко знаходиться в літаку, тому їй не терпілося зійти з рейсу в Росії. Хоча насправді інцидент стався в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у Києві. Про цю прикру помилку повідомила журналіст Людмила Балабай на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот з Facebook

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Крім того, в статті New York Post написав "Kiev" замість "Kyiv". При цьому транслітерація "Kyiv" є більш коректною і цілий ряд міжнародних організацій, компаній і видань перейшли саме на такий варіант написання.

Скріншот статті New York Post

Балабай також зазначила, що написала виданню на пошту з цього приводу. Але якщо New York Post не відреагує, то вона ще напише автору статті.

Нагадаємо, скандал з українкою, яка гуляла по крилу літака, отримав яскравий фінал. За те, що вона відкрила аварійний вихід і вилізла на крило літака МАУ внесла дівчину у чорний список. Що означає, що вона більше не зможе літати літаками цієї авіакомпанії всією мережею маршрутів.

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