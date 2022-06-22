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Американський військовий під час прогулянки Москвою показав "палець" символу "Z": у МЗС РФ істерика

Американський військовий показав "палець" символу "Z" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Москві військово-морський аташе посольства США Дейл Семуел під час велопрогулянки російською столицею показав середній палець наклеєній на стовп літері "Z".

Фото опублікували в одному з російських Telegram-каналів.

Зазначимо, що літера "Z" стала символом воєнних злочинів РФ в Україні.

Американський військовий під час прогулянки Москвою показав символу "Z" середній палець (t.me/russ_polit)

До того ж така поведінка американця спровокувала у спікера російського МЗС Марії Захарової справжнє обурення.

Вона спробувала відреагувати "віршем", в якому звинуватила владу США у порушенні законів.

"Держдепу закони не писані: посольський десант спалює мости, поки з Москви всі не вислані, використовують палець, асфальт та стовпи", - обурилася вона у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.

Також ми писали, що посольство Росії в США "пофарбували" в синьо-жовтий прапор.

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