Американський військовий під час прогулянки Москвою показав "палець" символу "Z": у МЗС РФ істерика

У Москві військово-морський аташе посольства США Дейл Семуел під час велопрогулянки російською столицею показав середній палець наклеєній на стовп літері "Z".
Фото опублікували в одному з російських Telegram-каналів.
Зазначимо, що літера "Z" стала символом воєнних злочинів РФ в Україні.
До того ж така поведінка американця спровокувала у спікера російського МЗС Марії Захарової справжнє обурення.
Вона спробувала відреагувати "віршем", в якому звинуватила владу США у порушенні законів.
"Держдепу закони не писані: посольський десант спалює мости, поки з Москви всі не вислані, використовують палець, асфальт та стовпи", - обурилася вона у своєму Telegram-каналі.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.
Також ми писали, що посольство Росії в США "пофарбували" в синьо-жовтий прапор.