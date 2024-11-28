Американский чизбургер-суп: рецепт блюда, которое вызовет восторг у гостей

Что нужно для супа-чизбургера

Для того чтобы приготовить этот вкусный американский суп, понадобятся следующие ингредиенты:

бульон или вода - 2 л

сливки (жирность 15-20%) - 300 мл

растительное масло - 15 г

телячий или говяжий фарш - 500 г

картофель - 500 г

морковь - 120 г

лук - 120 г

сельдерей - 120 г

сыр чеддер - 60 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

хмели-сунели - по вкусу

прованские травы - по вкусу

итальянские травы - по вкусу

Как готовить суп-чизбургер

Приготовление американского супа-чизбургера начинается с обжаривания фарша. Его можно сделать самостоятельно из выбранных кусков мяса или приобрести готовый фарш в магазине.

Обжаривать фарш можно сразу в той посуде, в которой будет готовиться суп. Однако важно, чтобы кастрюля была большой и с толстыми стенками - это обеспечит равномерное прогревание.

Вылейте в разогретую посуду масло, а затем выложите фарш. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Постоянно разбивая комочки лопаткой, жарьте фарш в течение 12 минут до светлого коричневого цвета.

Почистьте и нарежьте на маленькие кубики лук. Сельдерей необходимо помыть и также нарезать кубиками, а морковь - почистить и натереть на терке. Всыпьте овощи в готовый фарш.

Жарьте смесь в течение 10-12 минут, периодически перемешивая. Тем временем помойте и почистьте картофель, нарежьте его на кубики среднего размера. Когда фарш с овощами обжарится, добавьте картошку и, по желанию, ароматные травы.

Залейте ингредиенты водой и варите суп-чизбургер в течение 20 минут. Для того чтобы сделать блюдо еще вкуснее и сытнее, вместо воды можно использовать бульон, сделав его из мяса или концентрированного кубика.

Когда суп проварится, влейте сливки и добавьте сыр, который для облегчения приготовления можно натереть или нарезать на маленькие куски. Перемешайте блюдо до полного растворения сыра - тогда суп-чизбургер будет готов.