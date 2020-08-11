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Американський боєць жорстко побив українця-любителя Путіна: відео нокауту

Вівторок 11 серпня 2020 13:26
Американський боєць жорстко побив українця-любителя Путіна: відео нокауту
Деррік Льюїс переміг Олексія Олійника (фото: twitter.com.ufc)
Автор: Людмила Жукова

Американець здобув перемогу над своїм проросійським суперником

Американський боєць UFC Деррік Льюїс жорстко нокаутував українця, який прийняв російське громадянство і є шанувальником Володимира Путіна. Олексій Олійник програв у поєдинку американцеві на шоу UFC Fight Night, яке пройшло 9 серпня в Лас-Вегасі.

Поєдинок закінчився на самому початку другого раунду: американець потужно потрапив праворуч, відправив Олійника в нокдаун і добив у партері .Спочатку він правим боковим звалив опонента з ніг, а потім почав добивати суперника до тих пір, поки рефері не зупинив поєдинок.

35-річний Льюїс записав на свій рахунок 15-ту перемогу в рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). Для новоспеченого росіянина поразка від Льюїса стала 14ою в кар'єрі.

Деррік Льюїс переміг Олексія Олійника

Нагадаємо, що 42-річний Олійник народився в Харкові і раніше виступав за Україну. У 2014 році спортсмен з'явився на церемонії зважування перед боєм з Джаредом Рошолтом в майці із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Він пояснив свій вчинок тим, що це його життєва позиція і взагалі в Україні йому дуже некомфортно. У цьому ж році він отримав російське громадянство, з того часу в'їзд в Україну йому заборонений.

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