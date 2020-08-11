Американский боец жестко побил украинца-любителя Путина: видео нокаута

Деррик Льюис победил Алексея Олейника (фото: twitter.com.ufc)

Американец одержал победу над своим пророссийским соперником

Американский боец UFC Деррик Льюис жестко нокаутировал украинца, который принял российское гражданство и является поклонником Владимира Путина. Алексей Олейник проиграл в поединке американцу на шоу UFC Fight Night, которое прошло 9 августа в Лас-Вегасе.

Поединок закончился в самом начале второго раунда: американец мощно попал справа, отправил Олейника в нокдаун и добил в партере .Сначала он правым боковым свалил оппонента с ног, а потом начал добивать соперника до тех пор, пока рефери не остановил поединок.

35-летний Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для новоиспеченного россиянина поражение от Льюиса стало 14-м в карьере.

Деррик Льюис победил Алексея Олейника

Напомним, что 42-летний Олейник родился в Харькове и ранее выступал за Украину. В 2014 году спортсмен появился на церемонии взвешивания перед боем с Джаредом Рошолтом в майке с изображением президента России Владимира Путина. Он объяснил свой поступок тем, что это его жизненная позиция и вообще в Украине ему очень некомфортно. В этом же году он получил российское гражданство, с тех пор въезд в Украину ему запрещен.

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