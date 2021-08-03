Американська співачка показала у новому кліпі Львівську оперу та київські краєвиди

"Я хочу, щоб люди насправді прокинулися і озирнулися довкола себе. У нашому світі стільки краси, всередині кожного з нас є чимало прекрасного. І для цього не потрібно чекати на особливий момент чи обирати спеціальний час. Відчути себе витвором мистецтва може кожен і щоденно. Я у захваті від українських краєвидів, від величності Львівської опери, від атмосфери людяності, яка панує в Україні. Я щиро прагну донести до своєї аудиторії, щоб усі ми задумалися над тим, як зберегти цю красу для наступних поколінь і зберегти внутрішню красу як найвищий показник окремо взятої людини", - коментує Келсі.

Келсі Кімберлін показала у своєму кліпі краєвиди України

Зауважимо, що це вже не перше відео співачки, в якому підіймаються гострі соціальні теми. Так, 22-річна Кімберлін переконана, що через красу музики можна змінити світ на краще, а заодно отримати натхнення, примножити добро та уникнути бід.

Додамо, що мама Келсі - українка, а нині співачка мешкає у Вашингтоні.

Келсі Кімберлін