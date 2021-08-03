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Американська співачка показала у новому кліпі Львівську оперу та київські краєвиди

Автор: Styler

Американська співачка Келсі Кімберлін (Kelsie Kimberlin) у своєму новому проникливому відео "Masterpiece" закликає людство більш відповідально ставитися до себе, а також до планети, на якій ми живемо. А головними локаціями кліпу стали Львівський оперний театр та українські краєвиди, відзняті поблизу Києва.

За задумом авторів відео, співачка поринає у прекрасний світ, сповнений любові до самої себе та навколишньої краси, яка оточує нас щоденно. Однак, як виявляється, усе це є лише сном.

"Я хочу, щоб люди насправді прокинулися і озирнулися довкола себе. У нашому світі стільки краси, всередині кожного з нас є чимало прекрасного. І для цього не потрібно чекати на особливий момент чи обирати спеціальний час. Відчути себе витвором мистецтва може кожен і щоденно. Я у захваті від українських краєвидів, від величності Львівської опери, від атмосфери людяності, яка панує в Україні. Я щиро прагну донести до своєї аудиторії, щоб усі ми задумалися над тим, як зберегти цю красу для наступних поколінь і зберегти внутрішню красу як найвищий показник окремо взятої людини", - коментує Келсі.

Келсі Кімберлін показала у своєму кліпі краєвиди України

Зауважимо, що це вже не перше відео співачки, в якому підіймаються гострі соціальні теми. Так, 22-річна Кімберлін переконана, що через красу музики можна змінити світ на краще, а заодно отримати натхнення, примножити добро та уникнути бід.

Додамо, що мама Келсі - українка, а нині співачка мешкає у Вашингтоні.

Келсі Кімберлін

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