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Американская певица LP после поддержки Украины призналась в любви к россиянам: в сети возмущены

LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Легендарная американская певица Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, поблагодарила российский фанклуб за худи с триколором. Ранее она активно выражала свою поддержку украинскому народу, выходя на сцену с сине-желтым флагом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

LP призналась в любви к россиянам

Знаменитость похвасталась в своих stories подарком от фанов из РФ, который продемонстрировала на себе - это худи с кораблем, с парусами в цветах российского флага.

LP поблагодарила российский фанклуб (фото: instagram.com/iamlpofficial)

Стоит отметить, что видео она выставила во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Юзеры возмущены

Действия певицы вызвали недовольство среди ее фанатов из Европы, особенно учитывая то, что она сейчас находится там в гастрольном туре.

Жители стран Балтии возмущены и призывают отменить выступления Лауры.

  • Вам лучше отправляться прямо в Россию. Вы не желанная гостья в Литве
  • Вы серьезно! Надеюсь, люди в Литве отменят ваш концерт
  • Серьезно? Два года войны и геноцида в Украине! Пожалуйста, не приезжайте в Литву
  • Одно худи будет стоить тебе карьеры по всей прогрессивной Европе. Мы не поддерживаем войны и убийства людей. Стыдно, что не думаешь
  • Какой позор. Обнародовать это 24 февраля. В день, когда Россия вторглась в Украину,

Певица отреагировала

После того, как на LP посыпался хейт, она удалила видео и записала stories.

Звезда не стала извиняться, но выразила гордость за своих поклонников по всему миру, а также сказала, что в Балтийских странах сейчас много украинских беженцев, которых она поддерживает.

LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)

Перголицци также отметила, что с нетерпением ждет встречи с ними на своих концертах в марте в этом регионе.

Напомним, что после начала большой войны Лаура активно поддерживала Украину.

Она много раз выходила на сцену с украинским флагом, а в 2022 году в Варшаве оставила на одном из них автограф и надпись "I love you Ukraine. You brave beautiful people".

Ранее LP поддерживала Украину (фото: instagram.com/lp_in_ukraine_blog/)

В сентябре 2022-го у Лауры Перголицы должен был состояться концерт в Киевском Дворце спорта, который был перенесен по понятным причинам.

В LP должен был состояться концерт в Киеве (фото: concert.ua/uk/event)

Ранее звезда "Слуги народа" оскандалилась украинофобными высказываниями.

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LPВойна в Украине