Alyona Alyona запалила на Танцях з зірками, але суддям це не сподобалося

Танці з зірками 2020 стартували в ефірі 30 серпня, показавши перші пробні номери з українськими артистами і танцюристами. Однією з найбільш неординарних пар нового сезону стала українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) в парі з Юрієм Гуричем. Вони запалили на паркеті енергійну сальсу.

Пара виконала свій номер під хіт MONATIK "Кожен раз". На паркет реперша вийшла в несподіваному для себе образі - червоній спідниці з бахромою, білій сорочці, на підборах, а у волосся вплетені червоні стрічки.

І хоча глядачі залишилися в захваті від танцю харизматичної пари, судді розкритикували танець, поставивши в сумі 16 балів з 30 можливих.

Alyona Alyona і Юрій Гурич (відео: YouTube/Танці з зірками)

Григорій Чапкіс зазначив, що сальса не зовсім вдалася парі, адже культура танцю не була дотримана.

"Сальса - танець одного руху, все інше це переплетення рук і поз. Але я сьогодні побачив ще щось нове, хуліганське в танці. А з цим я погодитися не можу тому, що культура танцю залишається скрізь і її потрібно дотримуватися", - зазначив консервативний Чапкіс.

Влад Яма танець похвалив, хоч і зазначив, що все було не дуже добре виконане. Суддя утримався від оцінки техніки, ритмів, ліній і підтримок, оцінивши "кайф від танцю".

А ось сувора Катерина Кухар розкритикувала пару, викликавши Alyona Alyona на батл, і пообіцяла зачитати реп в наступному ефірі, якщо вони не виправляться й не станцюють добре.

"Думаю, що ви сьогодні вирішили не зловживати рухами і жестами, хоча від вас кожен із нас чекав якогось хайпу. А ваш танець був схожий на розкидане намисто уявних рухів. Якщо наступного разу ви не станцюєте круто, я зачитаю реп. Викликаю вас на батл", - зауважила Кухар.

Alyona Alyona і Юрій Гурич (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що "Танці з зірками" стартували 30 серпня 2020 року. Кращими за результатами першого ефіру стали Санта Дімопулолс з Максом Леоновим. Вони набрали 28 балів з 30 можливих.

А ось актриса Дарина Петрожицька в шоу не брала участь. Лікарі заборонили їй тренуватися, адже Даша захворіла на коронавірус, втім, як і Ольга Фреймут. Але остання все ж станцювала в парі з Іллею Падзиною, набравши 26 балів.

Раніше ми писали, що реперша Alyona Alyona екстремально схудла. З'явилося фото до і після.