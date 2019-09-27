Alyona Alyona випустила абсолютно новий кліп: він вже вразив фанатів

Alyona Alyona, яка нещодавно перемогла в міжнародної премії The Anchor, випустила абсолютно новий кліп на пісню "Завтра". Реліз відео відбувся 27 вересня.

Нове творіння Альони називають своєрідним твором на тему "як я провела літо". А літо, до речі, в української хіп-хоп-виконавиці було насиченим - вона стала одним з найбільш перспективних артистів Європи за версією The New York Times, спеціальним гостем від України на Бієнале у Венеції, відкриттям фестивалю Sziget в Угорщині.

Alyona Alyona (фото: прес-служба артистки)

Цього літа популярність Alyona Alyona вийшла далеко за межі рідної країни. Тепер її життя схоже на мрію будь-якого музиканта - літаки, готелі, фестивалі й нові країни. Про це співає і це показує Alyona Alyona у новому відео до синглу, що, мабуть, увійде вже в другий її альбом.

Цікаво, що "Завтра" - це вже 11 кліп за лише рік існування артиста.

alyona alyona - Завтра