У Alyona Alyona произошло горе в семье

Как отметила рэперша, в день съемок клипа на эту песню - в 2020 году - она получила звонок от родителей, и так узнала о кончине бабушки, которая жила в Кировоградской области - там родилась и сама будущая звезда.

"И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла другая бабушка", - пишет певица.

Алена Alyona Alyona Савраненко (фото: facebook.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona также прокомментировала видео фанатов, которые в сети получает она с Джамалой под песню "Жалі".

"Я безгранично рада, что мы создали ее, ведь она напоминает, что жалости - природное чувство, но если заполнить свое пустое сердце только жалостью - в этом сердце не будет места надежды на светлое будущее", - говорится в публикации.

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyona.alyona.official)

В свою очередь Джамала вспомнила, как прислала рэперше эту песню с предложением о коллаборации - и уже через 15 минут получила бридж, который был включен в трек и стал основой студийного варианта.

"Я чувствовала: Алене есть что сказать. "Хто пішов - нехай іде". И действительно, каждый день эти строки приобретают новые смыслы. Самое главное в этом всем - не потерять и не потерять себя", - сказала знаменитая артистка.

Видео: Alyona Alyona и Джамала высказались о своем треке "Жалі"