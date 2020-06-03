Alyona Alyona звернулася до українців, які підтримують заворушення в США

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Українська рэперша Alyona Alyona записала відеозвернення до українців

Alyona Alyona записала відеозвернення, в якому висловилася про протести в США. Популярна реперка зазначила, що українцям краще акцентувати свою увагу не на тому, що відбувається в чужій країні, а слід звернути увагу на проблеми в Україні.

Арстистка заявила, що її стрічка новин забита чорними картинками і хэштегами на підтримку протестів у США. При цьому про інцидент кажуть, як зарубіжні артисти, так і українські. Але у неї такої картинки не буде. Про це вона розповіла в відеоповідомленні, яке опублікувала в Instagram.

Alyona Alyona наголосила, що тема американського руху їй близька, але її більше хвилює те, що люди повинні в першу чергу не мовчати про те, що відбувається в нашій країні.

"Поки наша поліція буде знущатися над людьми, ґвалтувати жінок, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас", - заявила реперка.

Вона також підкреслила, що разом ми можемо зробити цей світ краще та змусити закони працювати. Вона також закликала українців не мовчати про такі питання і підіймати їх на загальний огляд, щоб всі чули, що відбувається. Тоді у нас все вийде.

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Автор: Роман Мирончук