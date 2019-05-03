Альтернатива є: Супрун зруйнувала міф про замінники цукру

Супрун розповіла, як споживати менше вуглеводів
Уляна Супрун розповіла, що замінники цукру, такі як мед, патока, фруктоза, коричневий цукор, кленовий чи агаповий сироп, які часто вживають, як альтернативу класичному підсолоджувачу, насправді не такі вже й корисні. Як краще замінити цукор, в. о. міністра охорони здоров'я розповіла на своїй Facebook-сторінці.
Очільниця МОЗ пише, що важливим є не тип вуглеводів, які ми споживаємо, а їхня кількість. Бо будь-які вуглеводи в нашому організмі перетворюються на глюкозу, надмір якої призводить до ожиріння, діабету та інших захворювань.
Наприклад, фруктоза, якою замінюють цукор люди, що страждають на діабет, не спричиняє такого викиду інсуліну, як цукор. Однак надмірне її споживання може спричинити здуття та хронічні захворювання, зокрема, той самий діабет. Крім того, фруктозу в нашому організмі може перетравлювати лише печінка. Якщо ж цього цукру забагато - печінка перетворює його на жир.
Уляна Супрун зруйнувала міф про замінники цукру (фото: pixabay.com)
Уляна Супрун докладно розповіла, що ж не так із замінниками цукру
Швидкі вуглеводи, на думку Супрун, можуть допомогти людині, виснаженій марафоном, сильними фізичними навантаженнями чи голодом. Для всіх інших надмір їх споживання несе лише шкоду для здоров'я.
Уляна Супрун зруйнувала міф про замінники цукру (фото: facebook.com/ulanasuprun/)
Очільниця МОЗ розповіла, які можуть бути альтернативи замінникам цукру
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