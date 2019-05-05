Аллергия на животных: Комаровский прояснил важный момент

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Евгений Комаровский рассказал об основной ошибке родителей

Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае аллергии на животных. Также доктор развенчал распространенный миф, который чаще всего можно услышать касательно данного заболевания. Соответствующую запись эксперт опубликовал в соцсети Instagram.

Комаровский сообщил, что самой основной ошибкой является то, что родители пытаются спрятать ребенка от собак либо кошек, чтобы избежать проблемы. Однако это в корне является неверным решением.

Видео: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Если вы имеете, например, аллергию на собаку и решили, что если ребенок до пяти лет не увидит собак, то у него не будет такой проблемы - это страшная ошибка", - отметил врач.

Эксперт утверждает, что детям нужно показать домашних животных как можно раньше, чтобы формирующаяся иммунная система ознакомилась с потенциальным аллергеном и реагировала на него, как на привычное нормальное явление.

Ранее Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.

Напомним, что Комаровский рассказал о необходимости подушки для ребенка.

Мы писали, что эксперт разрушил мифы о дезинфекции воды.