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Алла Мазур розповіла підписникам зворушливу історію: вона тронула до сліз

Київ, Середа 13 січня 2021 11:34
Алла Мазур розповіла підписникам зворушливу історію: вона тронула до сліз
Алла Мазур довела шанувальників до сліз (фото: facebook.com.1plus1 AllaMazur)
Автор: Людмила Жукова

Українська телеведуча Алла Мазур, яка поборола онкологію, поділилася з підписниками зворушливою історією з дитинства. Зірка "1+1" згадала, як дитяча драма обернулася казкою і розповіла про епізод зі свого життя з мамою.

За словами Алли, справа була у 2-му або 3-му класі, коли в школі їй довірили роль Снігуроньки. Але от біда - костюму у маленької Алли не виявилося. Тоді сім'я жила в маленькому місті Зіньків і магазинів карнавальних костюмів там не було. Про це Мазур розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Замовити у місцевих майстринь ми з мамою теж не встигли. У неї - медсестри місцевої лікарні - суцільні чергування. І ось. Вже ніч, мама з роботи ще не повернулася. Всі мої мрії про чудове свято розсипаються на очах. Ну що ж, буду Снігуронькою в шкільній формі: подумала я, засинаючи в сльозах. Прикрашу дощиком - і піду. А що робити?" - поділилася спогадами ведуча.

Але на ранок сталося диво, коли маленька Алла встала - вона побачила на стільці костюм Снігуроньки, який зробила для неї мама.

"На стільці поруч з ліжком лежав прекрасний сяючий кожушок: з рукавами, обшитими майже хутром. Поруч такі ж прикрашені сніжинками білі чобітки. І в довершення - чи то шапочка, чи то корона, але щось таке ж світле і прекрасне, настрій і свято були врятовані!" - розповіла Мазур.

Ведуча зазначила, що її мамі довелося всю ніч не спати, щоб зшити костюм Снігуроньки, але вона створила справжнє диво, від якого Алла розплакалася.

"Думаєте, не плакала? Плакала знову. Від розчулення. Бо зрозуміла, що мама після роботи всю ніч не спала. І за цю ніч - створила ДИВО! І скільки б далі пригод в житті не було, це знання - що моя мама вміє творити чудеса!"- резюмувала телезірка.

Алла Мазур розповіла підписникам зворушливу історію: вона тронула до слізАлла Мазур поділилася зворушливою історією з дитинства (фото: instagram.com/allamazurofficial)

В коментарях підписники зазначили, що ця історія зворушила до сліз, адже найцінніше в житті - це мама.

  • Боже, яка гарна історія!! У мене в самої сльози на очах... Неймовірно! Наші мами, дійсно творять дива.
  • Ваша історія розчулила до сліз.
  • Зворушливо! Так, мамі творять дива!
  • Чудове фото! Дуже гарна історія! Я навіть сліз не втримала.....уявила і вас маленькою і змучену, після роботи, матусю, яка всю ніч творила диво. Міцного здоров'я Вам у Вашій матусі!!!!
  • Дуже зворушлива історія!!! А ми самі також з Зінькова тільки Полтавської області!!!
  • Розчулили до серця.

Як ми раніше писали, Алла Мазур назвала ненависне слово після перемоги над раком.

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