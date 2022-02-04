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Алла Мазур розповіла, як поборола рак, і дала важливі поради

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П'ятниця 04 лютого 2022 18:31
Алла Мазур розповіла, як поборола рак, і дала важливі поради Фото: Алла Мазур (facebook.com.1plus1.AllaMazur)
Автор: Володимир Костирін

Алла Мазур розповіла про свою боротьбу з онкологічним захворюванням і що допомогло їй не падати духом й не впадати у депресію після страшного діагнозу, але зайнятися лікуванням і успішно пройти всі медичні процедури, хіміотерапію.

Про це ведуча "ТСН.Тиждень" на каналі "1+1" написала у своєму Facebook.

Про минулий період лікування знаменитість розповіла 4 лютого - у Всесвітній день боротьби з раком, поділившись своєю історією знову, щоб підтримати кожного, хто особисто стикається з цією недугою - хто бореться і хто їм допомагає в цій боротьбі.

Коли біопсія показала присутність онкоклітин і телеведуча дізналася про своє захворювання, то поділилася звісткою з близькою подругою і кумою, на що та зазначила: "Не бійся! Цей випадок найбільш вивчений - і дає найвищий відсоток одужання! І я - поряд.

"І з цим гаслом - не бійся! - я живу. Можливо, допомогло те, що нічого не боліло: були тільки акуратні горошинки в грудях. Можливо - те, що я дитина медиків і всіляких медичних маніпуляцій не боюсь: в крайньому разі є анестезія. Може - врятувала відкладена реакція і філософське ставлення до життя… Але коли вперше прочитала діагноз - паніки не було", - розповідає Мазур.

Відразу ж вона стала шукати інформацію про лікування, а коли лікарі призначили курс - не зволікала з процедурами.

Важливими факторами, які підтримували Мазур в психологічному плані і надавали моральні сили, стала турбота сім'ї та рідних, а також рішення не робити перерви в роботі, підтримка колег, а ще - глядачів.

"Ми домовились: залишаюсь працювати в ефірі, поки зможу. І ось те, що робочий мій графік істотно не змінився, наші літучки, зйомки-дозйомки, підготовка випусків - було чи не найкращою психотерапією. Бо - відволікало. І давало відчуття: я в строю", - пише ведуча.

"Лікарі свого часу мені сказали: для них було дуже важливо, як налаштована я сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди", - зазначила Мазур.

Також вона дала корисне посилання для тих, кому потрібно більше інформації для допомоги, на онлайн-зустріч з експертами і відомими людьми, які побороли рак, на платформі соціального проекту "Бути поруч" https://butyporuch.com.ua/

Розповідаючи, чому її навчила хвороба і час лікування, телезірка назвала:

  • Бути уважніше, перш за все, до себе і своїх потреб.
  • Шукати позитивні емоції.
  • Чи не летіти на п'ятій швидкості, а знаходити час для відпочинку.
  • Іноді зупинятися: щоб насолодитися небом і сонцем, подумати про щось хороше, згадати що-небудь смішне.
  • Більше бувати з тими, хто вас любить.
  • І негайно купити собі те, що давно хочеться...

"А ще - не боятися просити про допомогу - і приймати її. Лікування від раку тривале, під час хіміотерапій - сил у нас мало. Але - є друзі, є рідні, є колеги. Вони зрозуміють і допоможуть у боротьбі. Так було у мене. І такої підтримки бажаю кожному", - ділиться Мазур.

Раніше ми писали, що Алла Мазур, яка поборола рак, зворушила українців вчинком.

Також повідомлялося, що нещодавно Алла Мазур розповіла, що в аеропорту "Бориспіль" на паспортному контролі після прильоту твориться справжнє пекло, і людей "маринують" у чергах.

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Алла Мазур
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