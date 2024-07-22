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Алла Кудлай рассказала, как ей предлагали остаться в РФ и петь под чужим именем

Алла Кудлай (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала о гастролях по России, а также о том, как ей предлагали остаться в стране-агрессоре и петь под чужим именем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Алини Доротюк.

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По словам Кудлай, начинавшей свой творческий путь в хоре имени Веревки, за границей, в частности, в РФ, коллектив очень хорошо принимали.

"Хор Веревки - это просто всегда аншлаг и всегда на бис "Реве та стоне Дніпр широкий", - сказала знаменитость.

Также она вспомнила период, когда в 1993 году ей позвонили из Москвы и пригласили принять участие во всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей "С песней по жизни".

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

"Я туда поехала, и первым условием, которое было для меня поставлено редактором этой программы - это были песни на украинском языке. Я пела, но где-то там в перерыве между этими концертами подошел ко мне Шаинский, композитор уже покойный, и говорит: "Аллочка, мы хотим, чтобы вы изменили имя. Мы на вас ставку делаем", - рассказала звезда.

Певицу возмутила просьба композитора, поэтому она отказалась. Поэтому, говорит артистка, ей не дали первое место на конкурсе.

На вопрос Доротюк, поддерживала ли до полномасштабного вторжения Кудлай с кем-то из страны-агрессорки отношения, исполнительница ответила, что нет.

Также она добавила, что никогда не жалела, что отказалась от всесоветской славы.

Количество поклонников, говорит знаменитость, в Украине ей было достаточно.

 

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