Алла Кудлай рассказала, как ей предлагали остаться в РФ и петь под чужим именем

Подробности

По словам Кудлай, начинавшей свой творческий путь в хоре имени Веревки, за границей, в частности, в РФ, коллектив очень хорошо принимали.

"Хор Веревки - это просто всегда аншлаг и всегда на бис "Реве та стоне Дніпр широкий", - сказала знаменитость.

Также она вспомнила период, когда в 1993 году ей позвонили из Москвы и пригласили принять участие во всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей "С песней по жизни".

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

"Я туда поехала, и первым условием, которое было для меня поставлено редактором этой программы - это были песни на украинском языке. Я пела, но где-то там в перерыве между этими концертами подошел ко мне Шаинский, композитор уже покойный, и говорит: "Аллочка, мы хотим, чтобы вы изменили имя. Мы на вас ставку делаем", - рассказала звезда.

Певицу возмутила просьба композитора, поэтому она отказалась. Поэтому, говорит артистка, ей не дали первое место на конкурсе.

На вопрос Доротюк, поддерживала ли до полномасштабного вторжения Кудлай с кем-то из страны-агрессорки отношения, исполнительница ответила, что нет.

Также она добавила, что никогда не жалела, что отказалась от всесоветской славы.

Количество поклонников, говорит знаменитость, в Украине ей было достаточно.