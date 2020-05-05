Аll inclusive буде: коли можна їхати в Туреччину і Єгипет

Українці дедалі більше задумуються про відпочинок в Туреччині чи Єгипті та омріяний all inclusive. Популярні закордонні курорти вже заявили про відкриття туристичного сезону. Деякі морські країни готові приймати гостей уже за місяць.

При цьому, кажуть експерти, на перших туристів чекають нові правила. Одне з них - проходження швидкого тесту на коронавірус.

"Так само буде дотримуватися дистанція між людьми - не буде такого, що шезлонг на шезлонзі, все контролюватиметься - як біля басейну, так і біля моря. А ось наш улюблений шведський стіл, кажуть, що він все таки буде прибиратися, замість нього буде замовлення їжі з меню. Але шведський стіл не слід плутати з all inclusive. Аll inclusive залишиться", - пояснює експерт з туризму Альона Бальме у ефірі "Ранку з Україною".

Зважаючи на всі ці правила, Туреччина вже за місяць готова приймати гостей.

"Все таки планується - сезонні готелі на Анталійському або на Егейському узбережжях, які так люблять наші туристи, почнуть відкриватися з кінця червня", - зазначила експерт.

Не менш улюблений Єгипет також готовий до зустрічі туристів. Спочатку прийматимуть місцевих, за умови, що готелі будуть наповнені до 25% відсотків. А вже з липня й іноземців. У всіх готелях мають бути медпункти та приміщення для хворих, у разі виявлення коронавірусу.

Європейські узбережжя хоч і невпевнено, але натякають на липень. Відносно недорогі варіанти, серед яких Греція, Болгарія та Кіпр, все ж таки готуються до морського сезону. Навіть Італія та Іспанія, лідери по захворюваності на коронавірус, створюють бюджетні програми.

"Іспанія все ж сподівається, що відкриються пляжі наприкінці липня. У той же час Італія робить якісь туристичні програми. На Сардинію чи на Сицилію половина вартості квитків, хто буде літати", - розповіла Бальме.

Та хоч як заманюють інші країни наших туристів, дешевшати путівки все ж не поспішають. Та й турагенти ще не можуть продати їх. Адже всі чекають повного відкриття кордонів, щоб відпочинок був цілком безпечним.

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