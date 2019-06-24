Аліна Гросу вийшла заміж: як пройшло весілля скандальної співачки (фото, відео)

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії - фото та відео з весілля (колаж РБК-Україна)

Аліна Гросу відсвяткувала весілля у Вероні, Італія

Аліна Гросу 23 червня зіграла весілля в Італії. Її благовірним став Олександр, якого вона ретельно приховувала від громадськості до самого дня одруження. Відсвяткувати весілля вона вирішила більше ніж через три тижні після офіційного одруження, яке відбулося 1 червня. Весілля української співачки святкувалася на розкішній віллі в Вероні, Італія. STYLER зібрав ексклюзивні фото та відео з весілля скандальної артистки.

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії - фото та відео з весілля (відео: youtube.com)

Розкішну церемонію одруження, яка була оформлена у венеціанському стилі, відвідали зірки українського шоу-бізнесу – хрещена мама нареченої Ірина Білик, екс-чоловік діви Дмитро Коляденко, співаки Павло Зібров та Віталій Козловський, а також ведуча Катя Осадча. В Instagram вже з'явилися перші фото важливого в житті Аліни урочистості.

"Рада так Любов", - написала Ірина Білик у підписі до світлини з племінницею.

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії - фото та відео з весілля (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Варто відзначити, що наречена виглядала приголомшливо, змінивши дві розкішні весільні сукні. Під час першої офіційної частини співачка вбралася в пишне біле плаття, усипане тонким мереживом. Свій образ принцеси Гросу доповнила довгою фатою і короною.

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії - фото та відео з весілля (відео: youtube.com)

Ближче до закінчення вечора юна наречена переодяглася в більш зручне плаття золотистого відтінку з глибоким декольте і довгою накидкою на плечах. На власному весіллі Аліна Гросу зробила прем'єру нової пісні.

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії - фото та відео з весілля – прем'єра нової пісні (відео: youtube.com)

Безліч фотографій з торжества української виконавиці опублікували подружки нареченої і гості свята.

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії - фото та відео з весілля – прем'єра нової пісні (скріншоти: instagram.com)

Захід проводився на території Вілли Арведі.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу заявила про своє заміжжя і показала перше фото чоловіка.

Також хресна Аліни Гросу Ірина Білик раніше проговорилася про деталі торжества.

До речі, Аліна Гросу вже встигла відгуляти веселий дівич-вечір в Празі, на який запросила своїх подруг. Співачка влаштувала "піжамну вечірку" і позувала разом з дівчатами в шовковому білосніжному халаті і фаті.