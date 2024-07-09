Алина Бурик сказала, сколько денег получила за победу в "МастерШефе"

Как Бурик комментирует победу в "МастерШефе"

Алина отметила, что ранее победителей проекта отправляли обучение в кулинарную школу Cordon Bleu - одну из самых известных в мире, однако сейчас такой привилегии нет. Она пояснила, что теперь участник, который занимает первое место, получает денежный приз.

"Сейчас за победу не отправляют на Cordon Bleu, к сожалению, но имеем то, что имеем. Только за победу дают деньги определенные, на счет капнули. Мне так часто задают этот вопрос, думаю, сейчас кто-то начнет, что это много, кто-то начнет говорить, что это мало. Но это 500 тысяч гривен с вычетом налогов. Здесь даже на Cordon Bleu не хватит", - поделилась Бурик.

Девушка рассекретила свои дальнейшие планы (Фото: instagram.com/angelinaburik)

На вопрос интервьюера о планах на выигранные средства украинка тоже дала подробный ответ. Она рассказала, что хочет открыть собственное дело в родной Виннице. Также победительница отметила, что ее семья уже имеет свое семейное дело - кофейню.

"На самом деле пока я выигрыш не трачу, потому что я все-таки думаю, что я хочу открыть что-то свое. Свое какое-то заведение, и для этого мне нужна какая-то финансовая подушка, чтобы была моя. Я не знаю, как дальше сложится обстоятельства. Я рассматриваю разные варианты. Я рассматриваю варианты получения гранта от государства, чтобы начать семейный бизнес в Виннице", - говорит она.

"У нас есть небольшое кафе, у нас есть уже хотя бы маленький опыт, поэтому можно попробовать. Я всегда говорю, что это мамино кафе, но по факту нам на него давало средства государство. Я прописывала грант, мы вместе это все делали", - озвучила кулинар подробности открытия семейного дела.

Тогда Доротюк поинтересовалась, дают ли сейчас какие-либо гранты от государства на развитие собственного бизнеса. Бурык ей ответила, что государство помогает молодым предпринимателям.

У семьи Бурик есть собственное дело (Фото: instagram.com/angelinaburik)

"Есть возможность получить до 250 тысяч гривен на открытие собственного бизнеса с условием трудоустройства. То есть до 150 тыс - нужно трудоустроить одного человека, если 250 тыс - два человека. И таким образом, в течение трех лет, а это минимальный срок, который нужно работать, ты возвращаешь эти деньги обратно государству путем уплаты налогов", - пояснила винничанка.

Что известно про Алину Бурик

Девушка родом из Винницы, ей 25 лет. Кроме кулинарии, она также хорошо разбирается в юридическом деле, поскольку имеет образование по этой специальности.

Приготовление кондитерских изделий Алина удачно совмещает с работой юриста в автошколе. В свободное от основной работы время победительница "МастерШефа-13" готовит сладости на заказ.