Ален Делон, Шеннен Догерти и другие мировые звезды, которые умерли в 2024 году

Пол Ди'Анно

В октябре 2024 года мир потерял 66-летнего Пола Ди'Анно, бывшего вокалиста легендарной хэви-метал группы Iron Maiden. Представители его лейбла Conquest Music сообщили, что музыкант умер в своем доме. Известно, что даже при наличии серьезных проблем со здоровьем, Пол продолжал выступать на концертах и радовать поклонников своим творчеством.

Пол Ди`Анно (фото: Getty Images)

Лиам Пейн

В октябре мир потрясло трагическое известие о смерти Лиама Пейна, экс-участника популярной группы One Direction. Артист выпал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, столице Аргентины.

Падение повлекло 25 различных травм, среди которых самой серьезной оказалась травма головы, которая стала фатальной. Вскрытие также выявило внутренние и внешние кровоизлияния в области черепа, грудной клетки, живота и конечностей.

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Согласно отчету, в момент инцидента в организме певца были обнаружены наркотические вещества. Одним из них был так называемый "розовый кокаин" - смесь метамфетамина, кетамина, MDMA и, в некоторых случаях, кокаина.

Смерть Лиама всколыхнула его поклонников по всему миру. Память певца почтили многие знаменитости, в частности его бывшие коллеги по группе One Direction - Гарри Стайлз, Зейн Малик, Найл Хоран и Луи Томлинсон. Поклонники Лиама организовали акции памяти в разных странах, выражая свою любовь и скорбь.

Мэгги Смит

В конце сентября умерла легендарная британская актриса Мэгги Смит, которая подарила образ Минервы Макгонегел. Актриса умерла в больнице, окруженная заботой родных и друзей. Лауреата премии "Оскар" похоронили через пять недель после ее смерти. На прощальной церемонии присутствовали только самые близкие, чтобы почтить ее память в покое и тепле.

Актриса Мэгги Смит (фото: Getty Images)

Тито Джексон

В сентябре также умер Тито Джексона - американский музыкант и один из основателей культовой группы Jackson 5. Он был братом легендарного Майкла Джексона и отошел в вечность в возрасте 70 лет. О его смерти общественность узнала из заявления, которое сделала семья артиста.

Тито Джексон (фото: instagram.com/poppa3t)

Джеймс Эрл Джонс

В начале сентября 2024 года стало известно об утрате американского актера Джеймса Эрла Джонса. Он запомнился зрителям своим уникальным голосом, который стал символом Дарта Вейдера в легендарной серии фильмов "Звездные войны" и Муфасы в известном мультфильме "Король Лев".

Джеймс Эрл Джонс (фото: Википедия)

Ален Делон

18 августа на 88-м году жизни отошел в вечность легендарный актер французско-швейцарского происхождения Ален Делон. Его имя навсегда запечатлелось в истории кинематографа благодаря многочисленным ролям, которые завоевали сердца миллионов зрителей.

Ален Делон (фото: Кинориум)

Выдающегося актера можно увидеть в таких культовых лентах, как "На ярком солнце", "Мосье Кляйн", "Сицилийский клан", "Непокоренный", "Рокко и его братья" и многих других.

Джина Роулендс

В августе умерла выдающаяся американская актриса Джина Роулендс. Больше всего зрители запомнили ее по роли в знаменитой ленте "Дневник памяти". В течение длительного времени актриса мужественно боролась с тяжелой болезнью, но ее жизнь оборвалась.

Джина Роулендс (фото: Getty Images)

Шеннен Догерти

Летом не стало звезды сериала "Все женщины - ведьмы" Шеннен Догерти. Американская актриса, которая долгое время боролась с раком молочной железы, умерла в кругу родных и близких. Знаменитость активно поддерживала Украину в ее борьбе против агрессии России, публикуя соответствующие сообщения в Instagram.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

Дональд Сазерленд

20 июня канадский актер и кинопродюсер Дональд Сазерленд, известный по роли президента Сноу во франшизе "Голодные игры", ушел из жизни в 88 лет после продолжительной болезни. О его смерти сообщил его сын, который выразил глубокое убеждение, что отец был "одним из важнейших актеров в истории кинематографа".

Дональд Сазерленд (фото: Википедия)

Бернард Хилл

Весной стало известно о смерти британского актера Бернарда Хилла, известного благодаря своим ролям в фильмах "Титаник" и "Властелин колец". Актер долгое время страдал от серьезной болезни, из-за которой находился под наблюдением врачей.

Актер Бернард Хилл (скриншот)

Джеймс Коттак

В январе умер экс-барабанщик известной немецкой рок-группы "Scorpions" Джеймс Коттак. Причина его смерти не была озвучена, но трагическую новость о его уходе обнародовала дочь музыканта.

Джеймс Коттак (фото: Википедия)