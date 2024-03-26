Алан Бадоев разнес украинский фестиваль "Золота дзиґа": в чем причина
Режиссер Алан Бадоев прокомментировал решение Украинской киноакадемии отклонить заявку на участие документального проекта "Довга доба" в VIII Национальной Кинопремии "Золота дзиґа".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram рассказывает, о чем именно написал режиссер.
Что произошло и почему
По словам Бадоева, он решил поделиться со своей аудиторией мыслями и задать вопрос "об актуальности действий и регламенте некоторых мероприятий в киножизни нашей страны".
Мужчина уточнил, что речь идет о кинопремии "Золота дзиґа", которая недавно объявила номинантов в разных категориях.
"Среди них отсутствует лента "Довга Доба", которую мы создали вместе с каналом "1+1 Украина", в которой были использованы документальные материалы 12 000 украинцев, что стало своеобразной капсулой времени первых дней войны", - подчеркнул режиссер.
В объяснительном письме, по словам деятеля, вежливо говорилось о том, что фильм не был принят во внимание наблюдательным советом из-за:
- его отсутствия в коммерческом прокате
- нехватки участия в международных фестивалях
Публикация Бадоева (скриншот: instagram.com/alanbadoev)
Обращение Бадоева к организаторам
Исходя из вышесказанного, режиссер адресовал откровенный вопрос к организаторам Национальной Кинопремии: "Я хочу спросить как совет фестиваля "Золота дзиґа", так и просто наших культурных деятелей - один ли и тот же год у нас всех за окном?".
"Мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы в помощь нашим защитникам… За эти годы меняются все отрасли, чтобы быть актуальными и полезными современной Украине", - подчеркнул Бадоев.
Он уточнил, что свой вопрос адресует оргкомитету "Золотої Дзиґи" - "тем, кто вместе со своей страной должен быть готов к переменам и движению вперед".
"Не считаете ли вы, что пришел тот самый момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем, и который гораздо более гибок, чем кажется на первый взгляд", - написал мужчина.
Благотворительные показы и мировое признание
Режиссер напомнил также, что документальная лента "Довга Доба" вышла с благотворительными показами в украинский прокат в 20 городах и 31 кинотеатре, собрав аншлаги по всей стране.
В общей сложности прокат длился 3 недели. Ленту просмотрели более 10 000 человек, благодаря которым было собрано 2 000 000 грн в помощь тяжелораненым военным.
После этого фильм был показан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, с чего и начался международный путь документального кино.
Кроме того, "Довга Доба" стала победителем фестиваля Cinema For Victory и прямо сейчас находится в прокате европейских стран, готовясь к показам в США.
"Это сообщение - не желание хайпа и не борьба за место в каком-то списке! У меня есть уважение ко всем деятелям и их творческим наследиям, которые сейчас представлены в номинациях, потому что это люди, которые своими трудом и талантом продолжают жизнь украинского кино, за что им большое спасибо", - подытожил Бадоев.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие фильмы вошли в лонглист "Золотої дзиґи" 2024.
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