Аль Пачіно зганьбився на церемонії вручення премії BAFTA

Аль Пачіно епічно осоромився на червоній доріжці в Royal Albert Hall у Лондоні, де проходила церемонія нагородження кінопремії BAFTA (аналог "Оскара" у Великобританії). Знаменитий голлівудський актор не зміг самостійно піднятися в зал і впав на червоній доріжці всього в декількох метрах від входу.

Як повідомляє британське видання Express, до 79-річного Аль Пачіно тут же підбігли охоронці та допомогли йому піднятися, а також дійти до входу в зал. Варто відзначити, що супутниця голлівудської зірки, 40-річна ізраїльська актриса Мейтал Дохан сильно злякалася і розгубилася в даній ситуації.

Скріншот публікації

Однак конфуз не завадив Аль Пачіно чудово провести час на церемонії та навіть взяти участь з колегами у фотосесії під час нагородження.

Аль Пачіно прибув на церемонію BAFTA, через те, що був номінований на кращу чоловічу роль у фільмі Мартіна Скорезе "Ірландець". Як зазначають у виданні, 79-річний актор приїхав на церемонію в зручних кросівках New Ballance чорного кольору. Відомо, що від падіння Аль Пачіно не постраждав.

А от нагороду Британської академії кіно йому не дали, оскільки головним переможцем стала військова драма Сема Мендеса "1917" – фільм отримав нагороди в семи номінаціях.