Акушер-гинеколог из Киева рассказал свою историю музея "Голоса мирных"

"25 февраля я был в Киеве на родах. Они прошли очень спокойно, в хорошей атмосфере, с мужем. Мы успели родить и спустить эту пару в бомбоубежище сразу после родов. Через полчаса мы начали эвакуировать всех в подвал. Больницы готовились, но на самом деле не были подготовлены: мы не понимали, что будет дальше и что делать, попадет к нам, не попадет", - рассказывает Сергей.

Врач вспоминает: понимание происходящего начало приходить тогда, когда пациенты уже оставались в подвале на ночь. Тогда о манипуляциях или родах вне бомбоубежища уже речь не шла. Потом пришел страх: люди родили и не могли уехать домой: в больнице чувствовали себя безопаснее. А кому-то некуда было ехать или идти...

"У нас в больнице была семья: муж, жена, двое детей и бабушка. Они все обосновались на двух кроватях в бомбоубежище, поочередно спали. Тогда пришло понимание того, что действительно началась война", - делится акушер-гинеколог.

В первые дни Великой войны Сергей и его коллеги проехали по Киевской области и собрали питание для роддома. Где-то продукты отдавали бесплатно, кое-что врачам приходилось покупать за собственные средства. То, что оставалось, отвозили в детскую больницу.

Затем Сергей начал ездить в составе гуманитарной медицинской миссии по деоккупированным населенным пунктам, чтобы оказать медицинскую помощь людям, не имеющим доступа к больницам. Это рискованные выезды с учетом минирования и обстрелов.

"В такие поездки едут волонтеры и медицинские работники, которые знают, что они рискуют своей жизнью. Ни один из наших врачей не получает никаких средств... Что заставляет наших людей не подчиняться? То, что это наша земля. Это наша семья. Это наши дети", - говорит врач.

Напомним, музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 55 000 историй.