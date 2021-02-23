Акційна операція зі збільшення губ обернулася для українки шокуючими наслідками

Мешканка Запоріжжя Алла по акції на збільшення губ платила за послугу 2 тисячі гривень за 1 мл препарату.

За словами майстра салону в Шевченківському районі міста, ціна знижена через вигідну пропозицію від постачальника.

Після введення ін'єкції у жінки на губах з'явилися синці, набряки і гематоми, вони сильно розпухли. Крім того, місцями прощупувалися ущільнення. Стривожена клієнтка звернулася в салон через виникнення проблем.

У відповідь майстер, яка проводила операцію, порадила робити масаж. Вона також відправила постраждалій жінці відео-інструкцію, як слід розминати проблемні ділянки.

Алла все ж звернулася до медиків зі своєю проблемою, і лікар заявив їй, що майстер при введенні ін'єкції потрапила в м'яз. Крім того, він переконав, що ніякі масажі насправді не рекомендуються. Повідомляється, що постраждалій призначили лікування.

Наслідки невдалої операції зі збільшення губ (фото: akzent.zp.ua)

В мережі опублікували листування клієнтки з майстром, яка проводила процедуру, щодо виниклих проблем.

Коли фахівцю передали слова лікарів стосовно потрапляння препарату в м'яз, реакцію на пораду про масаж губ, а також про намір постраждалої надати ситуації розголосу, діалог закінчився такими фразами:

"Я завжди йду назустріч своїм клієнтам. Але, ось це, не зрозумію, навіщо", - написала майстер.

"Я теж не зрозуміла, навіщо робити те, чого не вмієте", - обурюється клієнтка.

"Круто. Успіхів. Удачі", - відповіла на це майстер.

Скрін листування постраждалої клієнтки з майстром салону краси (фото: akzent.zp.ua)

Зазначимо, що днями в мережі гаряче обговорювали шокуючі наслідки невдалої операції української блогерки зі збільшення губ. Дівчина хотіла зробити їх трохи пухкими, і щось пішло не так, і губи почали рости до гігантських розмірів. Тоді постраждала записала відео, в якому в сльозах скаржилася на жахливий підсумок процедури, а також зверталася до фоловерів за порадою - що ж тепер робити.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі відреагували на подію неоднозначно. Деякі стали дорікати самій жертві погоні за красою, проте інші закликали постраждалу не шукати відповіді в інтернеті у "порадників", але терміново звертатися до медиків.