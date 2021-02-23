Акційна операція зі збільшення губ обернулася для українки шокуючими наслідками
У Запоріжжі жінка збільшила собі губи в одному з салонів, скориставшись акційною пропозицією на проведення такої процедури. Але в підсумку операція обернулася проблемами зі здоров'ям і необхідністю звернутися за медичною допомогою.
Про це передає місцеве видання "Акцент".
Мешканка Запоріжжя Алла по акції на збільшення губ платила за послугу 2 тисячі гривень за 1 мл препарату.
За словами майстра салону в Шевченківському районі міста, ціна знижена через вигідну пропозицію від постачальника.
Після введення ін'єкції у жінки на губах з'явилися синці, набряки і гематоми, вони сильно розпухли. Крім того, місцями прощупувалися ущільнення. Стривожена клієнтка звернулася в салон через виникнення проблем.
У відповідь майстер, яка проводила операцію, порадила робити масаж. Вона також відправила постраждалій жінці відео-інструкцію, як слід розминати проблемні ділянки.
Алла все ж звернулася до медиків зі своєю проблемою, і лікар заявив їй, що майстер при введенні ін'єкції потрапила в м'яз. Крім того, він переконав, що ніякі масажі насправді не рекомендуються. Повідомляється, що постраждалій призначили лікування.
Наслідки невдалої операції зі збільшення губ (фото: akzent.zp.ua)
В мережі опублікували листування клієнтки з майстром, яка проводила процедуру, щодо виниклих проблем.
Коли фахівцю передали слова лікарів стосовно потрапляння препарату в м'яз, реакцію на пораду про масаж губ, а також про намір постраждалої надати ситуації розголосу, діалог закінчився такими фразами:
"Я завжди йду назустріч своїм клієнтам. Але, ось це, не зрозумію, навіщо", - написала майстер.
"Я теж не зрозуміла, навіщо робити те, чого не вмієте", - обурюється клієнтка.
"Круто. Успіхів. Удачі", - відповіла на це майстер.
Скрін листування постраждалої клієнтки з майстром салону краси (фото: akzent.zp.ua)
Зазначимо, що днями в мережі гаряче обговорювали шокуючі наслідки невдалої операції української блогерки зі збільшення губ. Дівчина хотіла зробити їх трохи пухкими, і щось пішло не так, і губи почали рости до гігантських розмірів. Тоді постраждала записала відео, в якому в сльозах скаржилася на жахливий підсумок процедури, а також зверталася до фоловерів за порадою - що ж тепер робити.
Ролик можна подивитися за цим посиланням.
Користувачі мережі відреагували на подію неоднозначно. Деякі стали дорікати самій жертві погоні за красою, проте інші закликали постраждалу не шукати відповіді в інтернеті у "порадників", але терміново звертатися до медиків.
- Дорогі жінки, дівчата !!! Не займайтеся усякою хе**ею... будьте природно красиві і щасливі!!! Пластика до пори до часу, чим природніша жінка, тим і красивіша... А якщо нема де гроші діти, тоді поділіться з діточками, які в дитячих будинках без батьків... не псуйте красу, яку вам дала природа... бережіть себе і своє здоров'я!
- Мені її шкода - болить, і всі сміються. Ну зробила дурницю, і що... Вона запитала, що робити? А тут як завжди. Бажаю їй одужати.
- А чому звертаєшся в соцмережу, до лікаря швидше, тому, хто робив тобі красу. Нехай долікують наслідки.
Раніше повідомлялося, що пластичний хірург назвав найпопулярніші серед українок операції, і висловився про зменшення грудей і збільшення сідниць.
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