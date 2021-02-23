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Акційна операція зі збільшення губ обернулася для українки шокуючими наслідками

Новость на русском → Запоріжжя, Вівторок 23 лютого 2021 19:55
Акційна операція зі збільшення губ обернулася для українки шокуючими наслідками Операція зі збільшення губ (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі жінка збільшила собі губи в одному з салонів, скориставшись акційною пропозицією на проведення такої процедури. Але в підсумку операція обернулася проблемами зі здоров'ям і необхідністю звернутися за медичною допомогою.

Про це передає місцеве видання "Акцент".

Мешканка Запоріжжя Алла по акції на збільшення губ платила за послугу 2 тисячі гривень за 1 мл препарату.

За словами майстра салону в Шевченківському районі міста, ціна знижена через вигідну пропозицію від постачальника.

Після введення ін'єкції у жінки на губах з'явилися синці, набряки і гематоми, вони сильно розпухли. Крім того, місцями прощупувалися ущільнення. Стривожена клієнтка звернулася в салон через виникнення проблем.

У відповідь майстер, яка проводила операцію, порадила робити масаж. Вона також відправила постраждалій жінці відео-інструкцію, як слід розминати проблемні ділянки.

Алла все ж звернулася до медиків зі своєю проблемою, і лікар заявив їй, що майстер при введенні ін'єкції потрапила в м'яз. Крім того, він переконав, що ніякі масажі насправді не рекомендуються. Повідомляється, що постраждалій призначили лікування.

Акційна операція зі збільшення губ обернулася для українки шокуючими наслідками

Наслідки невдалої операції зі збільшення губ (фото: akzent.zp.ua)

В мережі опублікували листування клієнтки з майстром, яка проводила процедуру, щодо виниклих проблем.

Коли фахівцю передали слова лікарів стосовно потрапляння препарату в м'яз, реакцію на пораду про масаж губ, а також про намір постраждалої надати ситуації розголосу, діалог закінчився такими фразами:

"Я завжди йду назустріч своїм клієнтам. Але, ось це, не зрозумію, навіщо", - написала майстер.

"Я теж не зрозуміла, навіщо робити те, чого не вмієте", - обурюється клієнтка.

"Круто. Успіхів. Удачі", - відповіла на це майстер.

Акційна операція зі збільшення губ обернулася для українки шокуючими наслідками

Скрін листування постраждалої клієнтки з майстром салону краси (фото: akzent.zp.ua)

Зазначимо, що днями в мережі гаряче обговорювали шокуючі наслідки невдалої операції української блогерки зі збільшення губ. Дівчина хотіла зробити їх трохи пухкими, і щось пішло не так, і губи почали рости до гігантських розмірів. Тоді постраждала записала відео, в якому в сльозах скаржилася на жахливий підсумок процедури, а також зверталася до фоловерів за порадою - що ж тепер робити.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі відреагували на подію неоднозначно. Деякі стали дорікати самій жертві погоні за красою, проте інші закликали постраждалу не шукати відповіді в інтернеті у "порадників", але терміново звертатися до медиків.

  • Дорогі жінки, дівчата !!! Не займайтеся усякою хе**ею... будьте природно красиві і щасливі!!! Пластика до пори до часу, чим природніша жінка, тим і красивіша... А якщо нема де гроші діти, тоді поділіться з діточками, які в дитячих будинках без батьків... не псуйте красу, яку вам дала природа... бережіть себе і своє здоров'я!
  • Мені її шкода - болить, і всі сміються. Ну зробила дурницю, і що... Вона запитала, що робити? А тут як завжди. Бажаю їй одужати.
  • А чому звертаєшся в соцмережу, до лікаря швидше, тому, хто робив тобі красу. Нехай долікують наслідки.

Раніше повідомлялося, що пластичний хірург назвав найпопулярніші серед українок операції, і висловився про зменшення грудей і збільшення сідниць.

Також ми писали про те, що відому українську співачку через пластики не впізнали фанати.

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