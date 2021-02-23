Акционная операция по увеличению губ обернулась для украинки шокирующими последствиями

В Запорожье женщина увеличила себе губы в одном из салонов, воспользовавшись акционным предложением на проведение такой процедуры. Но в итоге операция обернулась проблемами со здоровьем и необходимостью обратиться за медицинской помощью.

Жительница Запорожья Алла по акции на увеличение губ платила за услугу 2 тысячи гривен за 1 мл препарата.

По словам мастера салона в Шевченковском районе города, цена снижена из-за выгодного предложения от поставщика.

После введения инъекции у женщины на губах появились синяки, отечность и гематомы, они сильно распухли. Кроме того, местами прощупывались уплотнения. Встревоженная клиентка обратилась в салон из-за возникших проблем.

В ответ мастер, которая проводила операцию, посоветовала делать массаж. Она также отправила пострадавшей женщине видео-инструкцию, как следует разминать проблемные участки.

Алла все же обратилась к медикам со своей проблемой, и врач заявил ей, что мастер при введении инъекции попала в мышцу. Кроме того, он убедил, что никакие массажи на самом деле не рекомендуются. Сообщается, что пострадавшей назначили лечение.

Последствия неудачной операции по увеличению губ (фото: akzent.zp.ua)

В сети опубликовали переписку клиентки с мастером, которая проводила процедуру, относительно возникших проблем.

Когда специалисту передали слова врачей относительно попадания препарата в мышцу, реакцию на совет о массаже губ, а также о намерении пострадавшей предать ситуацию огласке, диалог закончился такими фразами:

"Я всегда иду навстречу своим клиентам. Но, вот это, не пойму, зачем", - написала мастер.

"Я тоже не поняла, зачем делать то, чего не умеете", - возмущается клиентка.

"Круто. Успехов. Удачи", - ответила на этом мастер.

Скрин переписки пострадавшей клиентки с мастером салона красоты (фото: akzent.zp.ua)

Отметим, что на днях в сети горячо обсуждали шокирующие последствия неудачной операции украинской блогерши по увеличению губ. Девушка хотела сделать их немного пухлыми, и что-то пошло не так, и губы начали расти до гигантских размеров. Тогда пострадавшая записала видео, в котором в слезах жаловалась на ужасный итог процедуры, а также обращалась к фолловерам за советом - что же теперь делать.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети отреагировали на происшествие неоднозначно. Некоторые стали упрекать саму жертву погони за красотой, однако другие призвали пострадавшую не искать ответа в интернете у "советчиков", но срочно обращаться к медикам.