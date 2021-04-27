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Актрису Світлану Світличну терміново госпіталізували: перші подробиці

Новость на русском → Москва, Вівторок 27 квітня 2021 12:03
Актрису Світлану Світличну терміново госпіталізували: перші подробиці Фото: Світлана Світлична (wikimedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

80-річна актриса, зірка культового фільму "Діамантова рука" була терміново госпіталізована в Москві. Що відомо про стан головної блондинки радянського кінематографа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про те, що актриса знаходиться в лікарні, пише tass.

Повідомляється, що заслужена артистка РРФСР госпіталізована в один з найбільших медичних холдингів Москви - міську клінічну лікарню імені С.С. Юдіна.

"Вона знаходиться у нас", - сказали в лікарні.

Причини госпіталізації джерело з медустанови розкривати не стало. І в якому стані зараз артистка поки невідомо.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли про підозру на інсульт у актриси.

Світлані Світличній 80 років. Найбільше вона прославилася ролями в культових кінокартинах: "Діамантова рука", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Місце зустрічі змінити не можна" та інших.

Останній фільм з актрисою - "Біловоддя. Таємниця загубленої країни" вийшов у 2019 році. Там вона зіграла в епізодичній ролі саму себе.

Раніше ми писали, що син "зниклого" Леоніда Куравльова розповів всю правду про нього.

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