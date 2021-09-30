Римма Зюбіна обурилася умовами в "Інтерсіті": "провідники кажуть, що вони не поліція"

У поїзді "Інтерсіті", який прямує за маршрутом Херсон - Київ, немає нормальних місць для сидіння і курять цигарки в тамбурі.

Поїздка актриси

Вона обурилася тим, що пасажири повинні сидіти практично 8 годин на незручних сидіннях, які повинні бути по суті купейними.

"Чому цей поїзд називається Інтерсіті та чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон 1 класу? 7 годин 43 хвилини їде №7650 поїзд Херсон-Київ. Про швидкість я не запитую, до NY за 9 летить літак, але чому ми маємо за 500 грн їхати сидячи там, де нема умов для комфортного сидіння?" - запитала актриса.

Також артистка повідомила про те, що в тамбурі курять, а провідник ніяк на це не реагує.

"Куріння в тамбурах! За кілька годин нічим дихати в середині вагона і провідники відповідають, що вони не поліція і штрафувати не можуть, тому і ніяк вплинути теж не можуть. Як з цим боротися? Може, штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій країні миттєво прокинуться", - зазначила вона.

Також Зюбіна запропонувала коштом штрафів придбати ергономічні крісла, бо пасажири - це люди і вимагають комфорту.

Римма Зюбіна обурилася Умовами в поїзді Інтерсіті (фото: facebook.com/z.rimma.z)

У коментарях Зюбіній порекомендували в такому випадку дзвонити на гарячу лінію і повідомляти, наприклад, про куріння в тамбурі.

Як я вас розумію! Ніхто нікого не штрафує, туалети жахливі, палять, як палили, ще й нецензурно посилають, а провідники не реагують. Про шумне розпиття алкоголю, або ржання всю ніч і неможливість привести це в норму - взагалі мова не йде. Співчуваю, бо замість відпочинку, Вам зіпсували настрій. Тримайтеся!

Дзвонити на гарячу лінію. Начальник поїзда має право складати протоколи.

Щодо куріння, то це реально напасть, самі ж провідники курять в тамбурах і при цьому ще й незадоволені, коли їм робиш зауваження.

Реакція Укрзалізниці

У коментарях "Укрзалізниця" прокоментувала інцидент з актрисою і вибачилася перед нею.

"Щиро вибачаємося за ситуацію, що склалася. Так, дійсно поїзд категорії "Інтерсіті" - це денний швидкісний поїзд, який рухається з середньою швидкістю 80 км год і максимальною швидкістю 160 км/год в денний час і складається з вагонів з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу з можливим включенням вагонів 3-го класу. Як рухомий склад використовується моторвагонний рухомий склад або пасажирські вагони локомотивної тяги з місцями для сидіння першого, другого і третього класу. З технічних причин один з вагонів був замінений в депо, тому перепрошуємо", - відреагувало підприємство.

Про ситуацію з курінням Зюбіну попросили надати всю інформацію для подальшого розслідування і покарання винних.