Актриса Римма Зюбина возмутилась условиями в поезде "Интерсити": как с этим бороться?

В поезде "Интерсити", который следует по маршруту Херсон - Киев, нет нормальных мест для сидения и курят сигареты в тамбуре.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская актриса Римма Зюбина.

Поездка актрисы

Она возмутилась тем, что пассажиры должны сидеть практически 8 часов на неудобных сидениях, которые должны быть по сути купейными.

"Почему этот поезд называется Интерсити и почему обычные купейные вагоны используются, как вагон 1 класса? 7 часов 43 минуты едет №7650 поезд Херсон-Киев О скорости я не спрашиваю, в NY за 9 часов летит самолет, но почему мы должны за 500 грн ехать сидя там, где нет условий для комфортного сидения?" - спросила актриса.

Также артистка сообщила о том, что в тамбуре курят, а проводник никак на это не реагирует.

"Курение в тамбурах! За несколько часов нечем дышать в середине вагона и проводники отвечают, что они не полиция и штрафовать не могут, поэтому и никак повлиять тоже не могут. Как с этим бороться? Может, штрафы стоит повысить? Сознание и взаимоуважение в нашей стране мгновенно проснутся", - отметила она.

Также Зюбина предложила за счет штрафов приобрести эргономичные кресла, так как пассажиры - это люди и требуют комфорта.

Римма Зюбина возмутилась условиями в поезде Интерсити (фото: facebook.com/z.rimma.z)

В комментариях Зюбиной порекомендовали в таком случае звонить на горячую линию и сообщать, например, о курении в тамбуре.

Як я Вас розумію! Ніхто нікого не штрафує, туалети жахливі, палять , як палили, ще й нецензурно посилають, а провідники не реагують. Про шумні розпиття алкоголю, або ржання всю ніч і неможливість привести це в норму - взагалі мова не йде. Співчуваю, бо замість відпочинку, Вам зіпсували настрій. Тримайтеся!

Дзвонити на гарячу лінію. Начальник поїзда має право складати протоколи.

Щодо куріння, то це реально напасть, самі ж провідники курять в тамборах і при цьому ще й незадоволені, коли їм робиш зауваження.

Реакция Укрзализныци

В комментариях "Укрзализныця" прокомментировала инцидент с актрисой и извинилась перед ней.

"Искренне извиняемся за сложившуюся ситуацию. Да, действительно поезд категории "Интерсити" - это дневной скоростной поезд, который движется со средней скоростью 80 км ч и максимальной скоростью 160 км/ч в дневное время и состоит из вагонов с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса. Как подвижной состав используется моторвагонный подвижной состав или пассажирские вагоны локомотивной тяги с местами для сидения первого, второго и третьего класса. По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому приносим извинения", - отреагировало предприятие.

Про ситуацию с курением Зюбину попросили предоставить всю информацию для дальнейшего расследования и наказания виновных.