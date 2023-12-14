Актриса, обвинившая Депардье в изнасиловании, покончила с жизнью

Детали скандала с Депардье и Дебевер

Эмманюэль Дебевер (фото: Facebook/Emmanuelle Debever)

В ленте польского режиссера Анджея Вайды "Дантон", вышедшего на экраны 1982 года и входящего в известный список "1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть" от The Guardian, Дебевер сыграла Луизон - очень молодую жену главного героя, которого сыграл Депардье .

Тогда Эммануэль называли одной из самых многообещающих актрис французского кинематографа. Однако после этого фильма она исчезла из центра внимания критиков и прессы…

Эмманюэль Дебевер (фото: Facebook/Emmanuelle Debever)

Спустя десятки лет, в июне 2019-го, актриса опубликовала краткое сообщение в своем Facebook, в котором обвинила Депардье в том, что он просунул руку ей под юбку во время съемок "Дантона".

Эта публикация появилась на фоне очередного оправдания Депардье, которого не раз обвиняли в изнасиловании и сексуальном насилии его коллеги-женщины.

"За святым монстром (так женщина называет Депардье – Ред.) наблюдалось достаточно много вещей во время наших съемок… Воспользовавшись конфиденциальностью в карете, он просунул свою большую лапу под мою юбку, чтобы завязать разговор… Я не позволяла этого делать!" - написала Дебевер и показала фото, на котором как раз момент, когда они с Жераром выходили из кареты…



Депардье и Дебевер (фото: facebook.com/Emmanuelle Debever)

Сам актер обвинения отверг, заявив французским журналистам, что "никогда и ни разу не оскорблял женщину".

"Нанести боль женщине было бы все равно, что ударить родную мать ногой в живот", - сказал актер с российским паспортом газете Le Figaro в октябре 2023 года.

Заметим, что Дебэвер покончила с собой еще 7 декабря. И именно в этот день вышла документальная телепередача о Депардье из серии "Дополнительное расследование" на канале France 2. В ней были показаны ранее непубликованные кадры, снятые во время путешествия Жерара в Северную Корею 2018 года. Тогда французский актер был среди иностранных гостей, приглашенных в Пхеньян в честь 70-летия образования КНДР.

По итогам той шестидневной поездки был смонтирован документальный фильм "Жерар Депардье: Падение людоеда".

"Однако поведение Жерара Депардье оказалось настолько непристойным, что фильм так никогда и не показали публике", - отметили авторы телепередачи на France 2.

Судя по "черновым" кадрам, Депардье отпускает "непристойные инсинуации, когда рядом с женщинами". Камера его не угнетала.

В "Дополнительном расследовании" показано, как Депардье неоднократно ставит свою северокорейскую переводчицу в неудобное положение репликами вроде: "Я вешу 124 килограмма без эрекции, а с эрекцией - 126", "У меня бревно в трусах", "Ты будешь принимать душ и думать обо мне" и т.д.

Когда Депардье повели на экскурсию в конюшню, посмотреть на коней, он отпускал там сексуализированные реплики в сторону девочки в возрасте около 10 лет.

"Если она поскачет галопом, у нее будет оргазм. Видишь, она трется о седло", - говорит на видео актер.

Он также "в красках" пытался объяснить своей переводчице, почему, по его мнению, женщинам нравится ездить верхом.

Добавим, что в этом телефильме приняли участие актрисы, которые снимались с Депардье и рассказали о сексуальном насилии и притязаниях со стороны актера.

К примеру, актриса Сара Брукс рассказала, как в 2015 году Депардье засунул ей руку в шорты.

При этом, по словам актрис, статус суперзвезды Депардье был чем-то вроде "защитного амулета": все вокруг прекрасно знали о его проделках и молчали, а актеру все сходило с рук.

Добавим, что Депардье обвиняют в сексуальном насилии и изнасилованиях более десяти известных актрис, среди которых Элен Даррас, Шарлотта Арнольд и другие.

Кто такой Депардье

74-летний актер - лауреат премий "Золотой глобус" и "Сезар". Он – второй самый кассовый актер в истории французского кино после Луи де Фюнеса.

В большинстве своем известен как характерный актер и по ролям многих ведущих исторических и вымышленных фигур, в частности Обеликса, Оноре де Бальзака, Александра Дюма, Христофора Колумба, Иосифа Сталина.

Кадр из фильма "Дантон"

В 2013 году Депардье получил гражданство России. А уже через год заявил, что Украина является частью РФ.

В 2015 году одиозный актер был внесен в так называемый "Черный список Министерства культуры Украины".

Однако после начала полномасштабного вторжения он публично осудил Путина за "преступные бесчинства" в Украине. При этом заявив, что "российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые бесчинства своих лидеров".

В марте 2022 года Жерар пообещал передать все свои заработки за три выступления в Париже украинским жертвам "трагической братоубийственной войны".

Жерар Депардье (фото: kinorium.com)