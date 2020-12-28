Актриса Аліса Фрейндліх в реанімації: уражено 80% легенів

Російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх знаходиться в лікарні у важкому стані. У відомої артистки коронавірус і уражені 80% легенів.

Фрейндліх знаходиться у 122-й лікарні ім. Соколова на проспекті Культури, повідомляє Life Shot.

Відомо, що результати аналізів підтвердили, що 86-річна актриса заразилася COVID-19. Інформації про те, як вона себе почуває, поки немає.

Наголошується, що Фрейндліх екстрено доставили в лікарню на 25 грудня. Тоді у неї було уражено 36% легенів.

Також про госпіталізацію актриси повідомив і петербурзький історик Костянтин Богуславський на своїй Facebook-сторінці.

"Як повідомили друзі з БДТ, найдорогоцінніша і найвродливіша Аліса Бруновна кілька днів тому потрапила в 122 медсанчастина з ковідом і пневмонією. З урахуванням віку це дуже турбує і непокоїть", - написав він.

Аліса Фрейндліх потрапила в лікарню з коронавірусом (фото: facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

"Комсомольська правда" пише, що рідні Аліси Брунівни відмовляються спілкуватися з пресою, а внучка актриси просто повісила трубку на питання про здоров'я бабусі.

У Великому драматичному театрі Санкт-Петербурга також не коментують стан ведучої артистки. Судячи з усього, ситуація важка.

Як ми писали раніше, в Москві помер знаменитий російський актор Борис Плотніков. Раніше йому діагностували коронавірус. Актор, найбільш відомий за роллю доктора Борменталя в культовому фільмі "Собаче серце".