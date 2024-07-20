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Актриса "Женского квартала" рассказала о доходах и назвала сумму гонорара за свое выступление

Татьяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда юмористических проектов "Женский квартал", "Лига смеха", "Страна У" и "Танька и Володька" Татьяна Песик рассказала, сколько зарабатывает во время войны и что ей приносит доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы для YouTube-канала "Кириленко".

Подробности

По словам артистки, деньги она зарабатывает на рекламе в соцсетях, выступлениях на частных мероприятиях и съемках в "Квартале", которые проходят раз в три месяца.

Так, минимальная стоимость выступления Татьяны на корпоративе или свадьбе составляет 1,5 тысячи долларов (более 60 тысяч гривен).

Если заказчики хотят видеть на своем мероприятии Песик вместе с ее командой, они должны заплатить за это на тысячу долларов больше - от 2,5 тысяч долларов (около 100 тысяч гривен).

Татьяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)

Что касается расходов, звезда говорит, что тратит на себя немного, и признается: если бы у нее было много денег, их она "трынькала бы" на одежду.

"Я бы трынькала на одежду, потому что хочется выглядеть хорошо. Мне не нравится, в чем я хожу. Изменились вкусы. Был момент, что я уже и хороша была, костюмчики, пиджачки появились в гардеробе. Я с войной я балахоны на себя понатягивала. Я могу в пяти футболках проходить все лето и в одних шортах", - поделилась актриса.

"Не важны для меня и сумки дорогие. У меня нет Шанель, Диор и этого всего. Но если бы я купила подделку за три тысячи гривен, то все бы думали, что у меня оригинал", - добавила она.

 

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