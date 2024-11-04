Актриса Полина Фролова: Украинский кинематограф отстает от самого себя

– Как ты решила стать актрисой? Что тебя вдохновило?

– До знакомства с актерством я уже 10 лет занималась вокалом. И хватило одной пробы себя на сцене в качестве театральной актрисы, как это показалось мне большим пространством для творческого полета. Со временем еще и поняла значимость и влияние театральной и киноиндустрии на формирование общественного самосознания. И окончательно убедилась в правильности выбора своей профессии.

– Расскажи о своем опыте работы над сериалом “Голова”. Какие самые большие вызовы были во время съемок?

– Процесс работы над сериалом для меня начался еще в 2020 году. Поэтому у меня было время сродниться с Миланой. События первого сезона проходят до полномасштабного вторжения. И главной целью сезона было подарить зрителю повод для улыбки в столь сложное время.

Второй сезон сохраняет главную цель сериала, однако события разворачиваются уже во время полномасштабного вторжения. Естественно, моя героиня не могла не поменяться в реалиях войны. Поэтому, несмотря на то, что мы знакомы с Миланой четыре года (кастинг и съемки пилотной серии был еще до полномасштабного вторжения - Ред.), воплотить ее во втором сезоне было новым актерским вызовом. Что я знаю о ней точно, это то, что ничто не помешает ей беспокоиться о других.

К сожалению, уже обязательным вызовом во время съемок есть звуки взрывов. Помню, как давала интервью, что касалось еще первого сезона, и на похожий вопрос о вызовах ответ был тем же, как и два года спустя. Но мы это обязательно справимся. И своей работой хотим придать больше веры и оптимизма. Милана при всем этом будет дарить зрителям свой пыл, улыбку, наивность, преданность и веру в каждого и каждую.

Полина Фролова с актерами сериала "Голова" (фото: Новый канал)

– Есть ли у тебя общие черты с твоей героиней Миланой?

– Черты лица. Любовь к селу. Забота о животных. Волонтерство. Улыбка во всех непонятных обстоятельствах. Чувствительность. Ой, это какое-то самовосхваление началось. Не люблю такого. Итак, остановимся на перечисленном.

– Ты снялась во многих разножанровых сериалах. Создается впечатление, что комедия (как вот “Голова”) - тебе самый близкий? Когда-то говорила в одном из интервью, что, например, детективные истории – это не совсем твое.

– Насчет детективов - я передумала! Мала была! (смеется).

Что касается впечатления об удобстве в комедийном амплуа: что ж, на то есть основания. Да и не буду отрицать, что комедия как жанр больше в природе моего характера. Однако! За малым исключением мне интересны едва ли не все жанры и больше разноплановых ролей. Известно же: "Аппетит приходит во время еды". Так что альтернативная артхаус-фэнтези-трагикомедия с непредсказуемым окончанием, я жду тебя.

Актриса рассказала о съемках (фото: Новый канал)

– Ты будешь развивать в своих детях любовь к творчеству и искусству? Многие актеры и певцы говорят, что не хотели бы, чтобы дети шли по их следам…

– Любовь к творчеству нужно прививать независимо от того, ты сам причастен к художественной сфере. А еще знаю, что творчеством может быть каждая деятельность, при условии, что ее любят. А дети пойдут туда, куда им захочется. Чтобы вовремя вернулись на ужин. А нежелание родителей, чтобы дети шли по их следам, это уже ограничение, разве нет?

– Возвращаясь к съемкам в комедийном сериале… Как ты справляешься с эмоциями и находишь в себе силы играть веселых и жизнерадостных героев, зная, что идет полномасштабная война? Иногда перемены были после ночных массированных ракетных ударов.

– Без преувеличения, в этом сезоне сил было хоть отбавляй. Столько хороших отзывов и комментариев от зрителей по завершению первого сезона не могли не наполнить меня энергией для работы.

Личный страх "уместна ли комедия во время войны?" для меня исчез в момент, когда получил сообщение от зрительницы с текстом "в моем городе раздаются взрывы, а я смотрю ваш сериал в коридоре, и мне становится спокойнее". С тех пор вдохновение к труду возросло в разы. Выходит, со всеми эмоциональными и психологическими нагрузками справляется мотивация.

– Ты встретила войну за границей. И там первое время активно помогала беженцам, в том числе детям. Что тогда тебя больше всего поразило, и как удалось не сломаться?

– До сих пор не знаю, благодарить ли судьбы, что не пришлось переживать ужасы, которые пережили мои земляки, или корить себя, что не была дома в такое сложное для них время. Да что знаю наверняка - этот период позволил мне почувствовать себя по-настоящему полезной. Ведь я была вовлечена в волонтерское движение такого масштаба, что не укладывалось в голове.

Мы с парнем передавали по 500 плитоносок за раз. Множество другой амуниции, комплектующих для оружия, техники, машины. Я очень долго могу рассказывать об этом периоде, потому что он был насыщен событиями, историями и впечатлениями. Также мы освоили социальный театр (вид арт-терапии основан на театральных практиках, предназначен бороться с ПТСР у людей, пострадавших от войны), и я получила возможность помогать нашим беженцам. Всего через наши с Николаем Панасюком (парень Полины, актер и режиссер - ред.) курсы прошли около 200 человек. Личной гордостью считаем курс, разработанный для детей с нарушениями функции зрения. Об этом опыте нужно дать отдельное интервью.

Первое, что больше всего поразило меня в начале войны? Помню, как мы с новой партией амуниции приехали на вокзал для передачи в Украину. Была холодная ночь. И одна девушка с маленьким ребенком на руках стояла на улице, пытаясь накинуть на себя куртку. Я побежала помочь. Как только она заговорила, она вздрогнула, но не отказалась от помощи и без всякого слова отдала ребенка мне на руки. Я поймала ее испуганный взгляд. До сих пор его помню. Тогда впервые увидела глаза, видевшие войну. Что не дало сломаться? Во-первых, у меня украинский паспорт. А украинцы, как мы знаем, несокрушимы. А во-вторых, держало то, что я нужна, что я помогаю и военным, и беженцам. Держалась ради них. И думала только о них.

Полина со своим избранником (фото предоставлено актрисой)

– Можешь рассказать о самом неприятном и приятном моменте в своей карьере?

– Самым неприятным был момент, когда меня после утверждения на главную роль в сериале за несколько дней до начала съемочного процесса заменили российской актрисой для продажи сериала на российский рынок. А сделал это российский режиссер. На сегодняшний день я безгранично рада, что меня отвело от этого проекта.

А самым приятным моментом в карьере было знакомство на съемочной площадке с Николаем (моим любимым). Мы познакомились в 2018 году во время съемок сериала "Хамелеон", где играли главные роли. Наши персонажи были друзьями этой истории. Но мы с Николаем решили идти не по тексту. Я благодарю эти съемки за нашу встречу.

– Как ты реагируешь на критику в социальных сетях?

– Когда она появится, тогда отвечу (улыбается).

Фролова ответила, как реагирует на хейт (фото: Новый канал)

– Какой неожиданный комплимент или подарок получала от фанатов?

- В прошлом году, уже после выхода первого сезона сериала, я проводила занятия социального театра в центре "Я Мариуполь" для детей переселенцев. И одна маленькая девочка сплела для меня кольцо из бисера в виде украинского флага. Это был очень щемящий момент.

– Как ты оцениваешь развитие украинского кино сегодня, во время войны?

– Хотя каждая лягушка как будто обязана хвалить свое болотце, но я всегда стараюсь оставаться объективной. Украинский кинематограф, несмотря на всю мою к нему любовь, на сегодняшний день не просто отстает, а отстает от самого себя. Третий год полномасштабного вторжения не дал пока никакой сильной военной драмы, художественных фильмов на реальных событиях о героических поступках наших людей, мотивационных комедий… Продолжать могу долго.

Но главное то, что если мы не будем доносить миру правду о том, что творится у нас дома, то это сделает угадайте кто? Стандартное возражение - о войне только после войны. Да вот когда? Кинематограф - это война за правду. Правду для последующих поколений. Следовательно без права на лень.

Также Фролова высказалась об украинском кино в период войны (фото предоставлено актрисой)

– Какие роли мечтаешь сыграть в будущем?

– Прежде всего, это должен быть полный метр, которого, к сожалению, пока в моей наработке нет. Мечтаю сыграть в украинской исторической драме.

– Есть любимые "места силы"? Куда хочется ездить снова и снова, заряжаясь положительной энергией?

– Мое место силы - это, конечно же, дом. Еще село моей бабушки Веселый Став. А вообще мое место силы - рядом с моим любимым и семьей. Где бы это ни было.

– Какие ценности для тебя самые важные сейчас?

– Семья и Родина.

Фролова назвала свои главные ценности сейчас (фото предоставлено актрисой)