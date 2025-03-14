Актриса Атанасова раскрыла свой вес и секрет идеальной фигуры

По словам актрисы, она очень любит заниматься спортом. Когда у Ольги есть свободное время, она старается тренироваться, чтобы держать себя в форме.

"И даже когда трудно, потому что спорт меня мотивирует. Относительно еды, я могу себе позволить то, что я хочу, но не люблю сладкое. Иногда на меня что-то находит, тогда я могу съесть пол киевского торта, или еще что-то. Но это такое, раз в два-три месяца бывает, и я себе позволяю это есть", - рассказала Атанасова.



Атанасова рассекретила свой вес (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Кроме спорта у Ольги есть еще один секрет красоты. Она придерживается определенных правил в питании. А еще ей помогают "наработанные" привычки, благодаря которым она не переедает.

"Думаю, у меня уже отработаны правильные привычки, поэтому чего-то такого на постоянной основе (чипсы и прочее) мне просто не хочется, я уже такое не ем, потому что мне оно не вкусное. Ем больше овощи, перестала есть пока жирное мясо, ем курицу, овощи, салаты. То есть моя еда очень похожа постоянно. И конечно, какие-то нервные напряжения действуют на мою фигуру также, потому что у меня еще давно было три введения в спектакль, поэтому это также влияет на форму", - пояснила актриса.

Сейчас Атанасова весит примерно 50-51 килограммов. Ее рост - 165 сантиметров.

Кроме этого, актриса рассказала, как относится к "уколам красоты". По словам Атанасовой, она не видит ничего плохого, но если это витамины, а не ботокс.

"Думаю, что эти мезотерапии, которые с маленькими иголочками, это как витамины, ими можно подпитать кожу. Ботокс я себе не колола, в этом нет необходимости. У меня очень хороший косметолог, который советует мне, что мне нужно, что не нужно. И сейчас все мои косметологические действия направлены на сохранение того, что я имею. То есть на поддержку, какие-то массажи, а не радикальные методы", - отметила Ольга.

Ольга Атанасова раскрыла секрет красоты (фото предоставлено актрисой)

Кто такая Ольга Атанасова

Актрисе 40 лет, она стала популярной еще когда была студенткой. Она играла в "Кадетах", а сейчас - звезда сериала "Розтин покаже". Кроме этого, Атанасова активно гастролирует с театром и играет во многих спектаклях.

Сейчас Ольга самостоятельно воспитывает дочь Адель, в 2022 году она развелась с мужем, который сейчас живет за границей. Сердце актрисы свободно.

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