Актер-военный эмоционально высказался о мобилизации: "Отсидеться не получится"

Украинский актер, телеведущий и сценарист Олег Иваница, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, рассказал, что он думает про принудительную мобилизацию.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк, которое вышло на YouTube.
"Сложный вопрос. Однозначно можно сказать, что войску нужны новые люди. Однозначно. Если не будет притока новых людей, сложно сказать, какие у нас перспективы", - отметил актер-военный.
Также Доротюк поинтересовалась, как можно мотивировать людей идти служить в ВСУ. По мнению журналистки, основная причина, которая их останавливает, это коррупция. Однако Олег Иваница возразил ей.
"Я думаю, это не основная причина. Когда люди видят количество кладбищ, они уже по-другому немного смотрят. Не все решаются сказать, что страшно. Люди, которые были безусловно мотивированными, они пошли сразу. Некоторым сказали, что вы нам пока не нужны, они ждали. Они пошли в 23-м году. И, возможно, больше не так много осталось мотивированных людей", - отметил Иваница.
"Как мотивировать - вопрос гиперсложный. Найти подход к каждому человеку, я не знаю, как. Я когда-то говорил, что я против того, чтобы забирали силой, я и сейчас против", - подчеркнул он.
В то же время вариант "отсидеться" военный также считает неприемлемым.
"Если все решат, что они "отсидятся" и все пройдет, то это может привести к очень-очень страшным событиям", - подчеркнул актер.
Иваница подчеркнул, что российские военные, которые уже почти 3 года бьются с нашими защитниками, стали более жестокими.
"Сейчас это армия диких зверей, которая страшнее для гражданского населения, чем та армия, которая заходила в 22-м году. Допустить эту армию в наши города и села просто нельзя. Это будут просто трагедии и массовый террор", - считает Олег Иваница.
Поэтому людям, особенно мужчинам, которые боятся за собственную жизнь, необходимо задуматься и о жизни своих родных и близких, в частности, детей.
"Всем отсидеться не получится. Если все решат отсидеться, и даже если мы откинем самые плохие сценарии, к сожалению, если не будет новобранцев в войсках, риски, что мы сдадим больше наших территорий, они увеличиваются. Соответственно и с территориями наши люди попадут в лапы зверей", - эмоционально подчеркнул он.
Этот момент можно посмотреть на видео с 01:17:38.
Отметим, что Олег Иваница с первых дней полномасштабного вторжения взял оружие в руки и пошел в ТРО, затем воевал на востоке. В начале 2024 года перевелся в подразделение ПВО.
До этого он снимался в фильмах и сериалах, выступал как актер театрального творческого объединения "Черный квадрат" (Киев), писал сценарии, участвовал в юмористических программах "Дизель Шоу" и "На троих".
Иваница - многодетный отец, самый младший ребенок родился в 2023 году.
Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)