Актер-военный эмоционально высказался о мобилизации: "Отсидеться не получится"

"Сложный вопрос. Однозначно можно сказать, что войску нужны новые люди. Однозначно. Если не будет притока новых людей, сложно сказать, какие у нас перспективы", - отметил актер-военный.

Также Доротюк поинтересовалась, как можно мотивировать людей идти служить в ВСУ. По мнению журналистки, основная причина, которая их останавливает, это коррупция. Однако Олег Иваница возразил ей.

"Я думаю, это не основная причина. Когда люди видят количество кладбищ, они уже по-другому немного смотрят. Не все решаются сказать, что страшно. Люди, которые были безусловно мотивированными, они пошли сразу. Некоторым сказали, что вы нам пока не нужны, они ждали. Они пошли в 23-м году. И, возможно, больше не так много осталось мотивированных людей", - отметил Иваница.

"Как мотивировать - вопрос гиперсложный. Найти подход к каждому человеку, я не знаю, как. Я когда-то говорил, что я против того, чтобы забирали силой, я и сейчас против", - подчеркнул он.

В то же время вариант "отсидеться" военный также считает неприемлемым.

"Если все решат, что они "отсидятся" и все пройдет, то это может привести к очень-очень страшным событиям", - подчеркнул актер.

Иваница подчеркнул, что российские военные, которые уже почти 3 года бьются с нашими защитниками, стали более жестокими.

"Сейчас это армия диких зверей, которая страшнее для гражданского населения, чем та армия, которая заходила в 22-м году. Допустить эту армию в наши города и села просто нельзя. Это будут просто трагедии и массовый террор", - считает Олег Иваница.

Поэтому людям, особенно мужчинам, которые боятся за собственную жизнь, необходимо задуматься и о жизни своих родных и близких, в частности, детей.

"Всем отсидеться не получится. Если все решат отсидеться, и даже если мы откинем самые плохие сценарии, к сожалению, если не будет новобранцев в войсках, риски, что мы сдадим больше наших территорий, они увеличиваются. Соответственно и с территориями наши люди попадут в лапы зверей", - эмоционально подчеркнул он.

Этот момент можно посмотреть на видео с 01:17:38.

Отметим, что Олег Иваница с первых дней полномасштабного вторжения взял оружие в руки и пошел в ТРО, затем воевал на востоке. В начале 2024 года перевелся в подразделение ПВО.

До этого он снимался в фильмах и сериалах, выступал как актер театрального творческого объединения "Черный квадрат" (Киев), писал сценарии, участвовал в юмористических программах "Дизель Шоу" и "На троих".

Иваница - многодетный отец, самый младший ребенок родился в 2023 году.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)