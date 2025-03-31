Актер оскароносного фильма "загремел" в базу "Миротворца"

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по роли Ивана Захарова в фильме "Анора", которая получила несколько статуэток на "Оскаре-2025" , попал в базу "Миротворец".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт организации.

В частности, 23-летний артист незаконно пересекал украинскую границу.

"Неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории (АР Крым). Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2021 году Марк Эйдельштейн участвовал в съемках фильма "Страна Саша" в оккупированном Севастополе (АР Крым).



Марк Эйдельштейн из фильма "Анора" попал в базу "Миротворца" (скриншот)

Что известно про Марка Эйдельштейна

Эйдельштейн родился в 2002 году в Нижнем Новгороде.

Известность приобрел после исполнения главной роли в драме "Страна Саша", мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале. Прозван журналистами "российским Тимоти Шаламе". За свою роль в фильме "Анора" номинирован на премию Американской Гильдии киноактеров (2025), а также включен в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA (2025).

К слову, актер не высказывается о войне в Украине, которую развязала РФ, и молча поддерживает путинский режим. Тот факт, что его внесли в базу "Миротворца", Эйдельштейн тоже пока никак не комментировал.



Марк Эйдельштейн (фото: instagram.com/mark.eydel)

О чем фильм "Анора"

Фильм "Анора" получил пять статуэток "Оскар-2025", в том числе как "Лучший фильм".

Это история молодой секс-работницы из Бруклина, Аноры, жизнь которой кардинально меняется, когда она встречает и импульсивно выходит замуж за Ивана Захарова, сына русского олигарха.

Когда новость о браке доходит до России, родители Вани приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак, и разрушают сказку о Золушке.



Кадр из фильма "Анора"

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