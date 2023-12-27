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Актер оскароносного фильма "Паразит" был найден мертвым: что известно

Среда 27 декабря 2023 13:28
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Актер оскароносного фильма "Паразит" был найден мертвым: что известно Ли Сун Кюн (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Ли Сун Кюн был найден мертвым в автомобиле после своего исчезновения из-за дел с наркотиками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yonhap News Agency.

Актер фильма "Паразит" был найден мертвым

Утром Ли Сун Кюна обнаружили мертвым в собственной машине в одном из парков Сеула. До этого было известно, что полиция разыскивала актера после того, как его семья сообщила, что он внезапно исчез и оставил что-то, похожее на предсмертную записку.

Известно, что популярного актера Ли Сун Кюна обнаружили с брикетом древесного угля на переднем пассажирском сиденье уже мертвым на месте происшествия.

Ранее менеджер Ли сообщил полиции, что актер ушел из дома после написания записки родным. И о том, что машина известного актера тоже скрылась. После этих новостей менеджер посетил дом Ли в Чеондамдонге на юге Сеула, поскольку он был вне связи, но там его не нашел. Однако его тело обнаружила полиция.

Впоследствии его тело было доставлено в больницу Сеульского национального университета.

Ранее уже сообщалось, что актер испытывает проблемы с наркотиками и даже есть информация, что его смерть произошла на фоне расследования незаконного употребления наркотиков. Хотя сам актер заверил, что невиновен.

Актер оскароносного фильма &quot;Паразит&quot; был найден мертвым: что известноАктер оскароносного фильма &quot;Паразит&quot; был найден мертвым: что известно

Ли Сун Кюн (Кинориум)

Что известно об актерской карьере Ли Сун Кюна

48-летний актер стал мировой популярностью после того, как в 2020 году "Паразит", в котором он сыграл главную роль, получил премию "Оскар".

В 2021 году мужчина получил награду Гильдии киноактеров вместе со своими коллегами по фильму "Паразиты".

А вот в 2022 году он также был номинирован на награду за лучшую мужскую роль на Международной премии Эмми за роль в фантастическом фильме "Доктор Мозг".

В 2023 году фильм ужасов "Сон" Джейсона Ю и триллер-катастрофа Ким Те Гона "Проект молчания" были приглашены на 76-й ежегодный Каннский кинофестиваль.

Актер оскароносного фильма &quot;Паразит&quot; был найден мертвым: что известноАктер оскароносного фильма &quot;Паразит&quot; был найден мертвым: что известноАктер оскароносного фильма &quot;Паразит&quot; был найден мертвым: что известно

Ли Сун Кюн (Кинориум)

Ранее мы рассказывали о том, что умер известный актер, сыгравший харизматичного злодея в игре Call Of Duty.

Читайте также наш материал о том, что в автокатастрофе погиб молодой украинский актер.

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