Актор з оскароносного фільму "Паразит" був знайдений мертвим: що відомо

Лі Сун Кюн був знайдений мертвим в автомобілі після свого зникнення, через справи з наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Yonhap News Agency.

Актор фільму "Паразит" був знайдений мертвим

Вранці Лі Сун Кюна знайшли мертвим у власній машині в одному з парків Сеула. А до цього було відомо, що поліція розшукувала актора після того, як його родина повідомила, що він раптово зник та залишив щось, схоже на передсмертну записку.

Відомо, що популярного актора Лі Сун Кюна знайшли з брикетом деревного вугілля на передньому пасажирському сидінні вже мертвим на місці події.

Раніше менеджер Лі повідомив поліції, що актор пішов з дому після того, як написав записку рідним. І про те, що машина відомого актора також зникла. Після цих новин менеджер відвідав будинок Лі в Чеондамдонг на півдні Сеула, оскільки він був поза зв’язком, але там його не знайшов. Проте його тіло знайшла поліція.

Згодом його тіло було доставлено до лікарні Сеульського національного університету.

Раніше вже повідомлялося, що актор має проблеми з наркотиками й навіть є інформація, що його смерть сталася на тлі розслідування незаконного вживання наркотиків. Хоча сам актор запевнив, що невинний.

Лі Сун Кюн (Кіноріум)

Що відомо про акторську кар’єру Лі Сун Кюна

48-річний актор став світовою популярністю після того, як у 2020 році «Паразит», у якому він зіграв головну роль, отримав премію "Оскар".

У 2021 році чоловік отримав нагороду Гільдії кіноакторів разом зі своїми колегами по фільму "Паразити".

А ось у 2022 році він також був номінований на нагороду за найкращу чоловічу роль на Міжнародній премії Еммі за роль у фантастичному фільмі "Доктор Мозок".

У 2023 році фільм жахів "Сон" Джейсона Ю та трилер-катастрофа Кім Те Гона "Проект мовчання", були запрошені на 76-й щорічний Каннський кінофестиваль.

Лі Сун Кюн (Кіноріум)