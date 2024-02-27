Акрил или гель: мастер маникюра рассказала, что лучше для ногтей

Какая разница

Мастер маникюра Элисон Мартинес рассказала, что нужно выделить минимум 30-45 минут для базового маникюра с покрытием гель-лаком и от 60 минут до трех часов для гелевого наращивания или акриловых ногтей.

В частности, оба маникюра требуют тщательной подготовки ногтей.

Что касается акриловой пасты: для ногтей не нужен ультрафиолет - вместо этого он фиксируется под воздействием воздуха. После этого традиционный лак для ногтей обычно наносится поверх акрила, и вы должны дождаться, пока он высохнет.

Эксперт отметила, что при бережном отношении акриловые ногти держатся около пяти недель.

Акриловые ногти выглядят более толстыми и объемными, чем гелевые. Гелевые ногти могут выглядеть немного естественнее, чем акриловые, особенно если длина короче.

Как выбрать

Выбирая между гелевым или акриловым маникюром, нужно учесть образ жизни. Если вы трудитесь руками в течение дня, то акрил будет лучшим вариантом.

Для тех, кто хочет иметь крепкие ногти и предпочитает определенную форму, твердый гель является хорошим выбором. Однако если вам нужен быстрый вариант, то следует выбрать простой мягкий гель-лак.

Гель сушат в ультрафиолетовой лампе, из-за чего увеличивается время полимеризации. Используя гель, убедитесь, что его слой хорошо просушился. На тонких и слабых ногтях гелевое наращивание в процессе полимеризации может вызвать жжение.

Гель немного дороже акрила, который экономно используется и не требует дополнительных затрат на лампу или гель активатор. Покрытие гелем обычно снимают, спиливают, а для акрила применяют растворители, которые достаточно токсичны.