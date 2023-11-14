RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аккаунт Threads теперь можно удалить отдельно от профиля в Instagram

Meta разрешила удалять профиль Threads, оставляя аккаунт Instagram (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Разработчики из Meta Platforms продолжают активно развивать свою социальную сеть Threads, которая является аналогом X (бывший Twitter). В последнем обновлении они внесли изменения, позволяющие пользователям удалять свои профили в Threads, не удаляя при этом своих аккаунтов в Instagram.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Глава Instagram, Адам Моссери, объявил о доступности этой функции в меню настроек под новым разделом "Удалить или деактивировать профиль". На данный момент функция находится в процессе распространения и может быть недоступна для всех пользователей социальной сети.

Эта возможность удаления профиля Threads была введена в ответ на жалобы пользователей, которые были недовольны тем, что вместе с ним предлагалось удалить связанный аккаунт в Instagram.

Ранее Моссери отмечал, что разработчики ищут способы реализации отдельного удаления профиля в Threads без влияния на аккаунт в Instagram, и, пожалуй, им это удалось сделать. Пользователи также могут деактивировать профиль вместо его окончательного удаления, если они не желают лишаться его навсегда.

Моссери также сообщил о новой опции отключения автоматической публикации постов из Threads в социальных сетях Facebook и Instagram, принадлежащих Meta. Эта функция была интегрирована несколько дней назад и доступна не всем пользователям.

Кроме того, известно, что Meta работает над внедрением в Threads других функций, таких как возможность добавления хештегов и отправки личных сообщений.

Ранее мы писали, что количество пользователей Threads сократилось более чем вдвое.

А еще у нас есть материал о том, как Маск угрожал Цукербергу судом из-за нового приложения Meta.

Читайте РБК-Украина в Google News
Meta