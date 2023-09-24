Реально ли восстановить Великий Луг на месте Каховского водохранилища: ответ академика

Почему не удастся ли восстановить Великий Луг

Великий Луг - историческое название местности, речных плавней, которые были когда-то между Днепром и левым притоком Конки, а также тянулись широкой полосой вдоль Правого берега от устья реки Средняя Хортица.

"Тот Луг, который был когда-то на месте Каховского водохранилища, восстановить уже невозможно, потому что за 70 лет там произошли определенные процессы, появились другие почвы, совсем другая основа. Там возможно формирование лесов, но вместе с природными местными видами появятся такие, с которыми мы боремся - адвентивны, они чужды нашим территориям", - заявил академик.

Он добавил, что экосистемы восстанавливаются естественным путем, но этот процесс нужно мониторить и регулировать.

"Луков на этих местах теперь тоже не будет, потому что для того, чтобы сформировалась злаковая основа, нужно выпасать скот или выкашивать траву. Но там ил и скот просто не сможет по нему ходить. Некоторые участки можно засадить сельскохозяйственными культурами. Поэтому надо регулировать - что-то подсеивать, а что-то искоренять", - объяснил Дидух.

Новая экосистема будет формироваться 40 лет

По словам академика, на месте Каховского водохранилища будет формироваться новая экосистема.

"Ивы и тополя растут быстро, поэтому природные экосистемы в пойме формируются быстрее, чем на суше. Новая сформируется за 40 лет достаточно", - рассказал ученый.

Также он подчеркнул, что не стоит полностью затапливать водохранилище, потому что на это уйдет 8 лет. За это время там будут высокие деревья и трава.

"Когда эти заросли затопят, органика будет перегнивать и загрязнять воздух, потому что проточность воды незначительна. Хотя это не те масштабы, которые влекут за собой повышение температуры, но это противоречит доктрине охраны окружающей среды и борьбе с потеплением", - добавил Дидух.