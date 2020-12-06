ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Академік НАН розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація

Автор: Анна Кисельова

Вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні почнеться вже у 2021 році. Влада готується отримати препарати для щеплень вже в першому кварталі наступного року. Академік НАН, а також голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України Сергій Комісаренко назвав приблизні терміни початку вакцинації.

Популярні новини

Масова вакцинація українців від коронавіруса COVID-19 почнеться не раніше середини 2021 року, розповів в ефірі каналу "Україна 24" вчений.

"Головне - не проблема вакцини, а проблема вакцинації. Тобто потрібно підготувати всю інфраструктуру, логістику, для того, щоб її провести правильно. Думаю, в Україні вакцина в тих кількостях, про які можна говорити, з'явиться на початку другого кварталу наступного року. Але масова вакцинація буде проведена в середині наступного року, якщо Україна зробить те, що потрібно зробити", - заявив Комісаренко.

Також голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту висловив своє співчуття у зв'язку з негативними оцінками вакцинації з боку суспільства.

"Коли постане питання, чи платити гроші чи ні, люди повинні розуміти, що мова йде не тільки про їх життя, але і про важкі наслідки захворювання. Воно системне і вражає багато органів. Поява вакцини буде повністю залежати від державних органів. Ми сподіваємося, що нам багато вакцин подарують, але все-таки треба їх купувати. Думаю, що врешті-решт потрібно робити так, щоб наші люди не платили за вакцину", - сказав він.

Варто нагадати, що вже на наступному тижні розпочнеться вакцинація від COVID-19 у США. Новина прозвучала на тлі рекордних показників захворюваності в країні.

Раніше ми також писали, що вже визначені критерії для закупівлі вакцини від коронавіруса.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинацияКоронавірус