Академик НАН рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется уже в 2021 году. Власти готовятся получить препараты для прививок уже в первом квартале следующего года. Академик НАН, а также глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко назвал примерные сроки начала вакцинации.

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса COVID-19 начнется не ранее середины 2021 года, рассказал в эфире канала "Украина 24" ученый.

"Главное - не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно. Думаю, в Украине вакцина в тех количествах, о которых можно говорить, появится в начале второго квартала следующего года. Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать", - заявил Комиссаренко.

Также глава комиссии по биобезопасности и биологической защите выразил свое сожаление в связи с негативными оценками вакцинации со стороны общества.

"Когда встанет вопрос, платить деньги или нет, люди должны понимать, что речь идет не только об их жизни, но и о тяжелых последствиях заболевания. Оно системное и поражает много органов. Появление вакцины будет полностью зависеть от государственных органов. Мы надеемся, что нам много вакцин подарят, но все-таки нужно их покупать. Думаю, что в конце концов нужно делать так, чтобы наши люди не платили за вакцину", - сказал он.

Стоит напомнить, что уже на следующей неделе начнется вакцинация от COVID-19 в США. Новость прозвучала на фоне рекордных показателей заболеваемости в стране.

Ранее мы также писали, что уже определены критерии для закупки вакцины от коронавируса.