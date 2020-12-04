У МОЗ назвали критерії для придбання вакцини від коронавірусу

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вже визначені критерії для закупівлі вакцини від коронавірусу. Це схвалення ВООЗ і певних країн.

Про це міністр охорони здоров'я сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Вакцини розробляються по різному принципом. Але один з критеріїв, які ми визначили - вакцина повинна бути предквалифицирована ВООЗ. Це певний елемент гарантії якості. Ми також прийняли зміни в законодавство, щоб застосовувати вакцини, які зареєстровані в ряді країн з жорстким регулятивним контролем", - розповів Степанов.

Він також визнав, що зараз в Україні немає умов для поширення і зберігання вакцини від Pfizer, використання якої на цьому тижні дозволили у Великобританії.

"Ми живемо в Україні і розуміємо, що у нас немає інфраструктури для вакцини Pfizer. У нас немає такої кількості холодильних установок. Ми вже знаємо їх і де ми можемо зберігати таку вакцину", - сказав міністр.

Раніше Степанов заявив, що Україна повинна отримати партію вакцини від міжнародного механізму COVAX в кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти з питань медицини Максим Степанов, Михайло Радуцький, Олександр Коляда, Михайло Фаворов та інші відомі українці обговорюють нові вакцини від коронавірусу і чи взагалі зможе вакцинація нарешті повернути нас до звичайного життя. Крім того, разом з представниками малого і середнього бізнесу гості студії пробують дати відповіді на питання: чому українські підприємці вийшли на протести проти касових апаратів та чому влада пішла на компроміс із ними?

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

Ефір був багатий на суперечки. Наприклад, щодо кроків стосовно виведення країни з кризи емоційно посперечалися заступниця голови офісу Зеленського Юлія Ковалів та епатажний Олег Ляшко.

Суперечка Ковалів з Ляшком

А от скандальний нардеп Ілля Кива взагалі зганьбився у прямому ефірі через Джорджа Сороса, на якого політик покладає відповідальність ледь не за всі проблеми України.

Ілля Кива зганьбився через висловлювання про "групу Сороса"

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально відповів Киві на "закиди" про відносини між Україною та США й про так зване зовнішнє управління.

Клімкін відповів Киві на "закиди", що нібито Україною керує Сорос

Також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про шляхи виведення країни із кризи та підтримку українського виробництва.

Наталуха висловився про підтримку внутрішнього виробника

Крім того, на минулому тижні любителів футболу сколихнула новина, що збірній України присудили технічну поразку у матчі з швейцарцями. Тренер нашої команди Андрій Шевченко не стримував емоцій, коментуючи несправедливе рішення УЄФА.

Андрій Шевченко висловився про технічну поразку збірної України