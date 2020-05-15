Африканська спека і тропічні дощі: синоптики дали прогноз на літо

Яким буде літо 2020 року - питання яке хвилює майже кожного жителя нашої планети. Група експертів зробила бюлетень по глобальному сезонного клімату для Всесвітньої метеорологічної організації. Фахівці приголомшили новиною - майбутнє літо буде дуже спекотним, але в деяких країнах воно супроводиться рясними опадами. Це, природно, пов'язано зі змінами клімату, а точніше - глобальним потеплінням. Весь звіт опублікований на офіційному сайті організації.

Наприклад, в Австралії, Індонезії та над східною частиною Індійського океану в літні місяці прогнозують достаток дощів. А ось в Африці, Південній Америці можна буде спостерігати недостаток опадів. Така ситуація складається через те, що на більшій частині планети в літній сезон температура приповерхневого шару атмосфери буде вище нормальних значень.

В тропічних широтах Світового океану в літній сезон очікується критичне зростання температури води. У сукупності ці явища вказують на можливе посилення тропічних циклонів і підвищений ризик для коралових рифів.

До речі, середньосвітова приземна температура знаходиться на близькому до рекордного рівня.

Смуга опадів нижче середнього рівня простягається від західного регіону тропічної частини Тихого океану на південному заході до північної частини Тихого океану на північному сході. Випадання опадів нижче норми прогнозується на півдні Південної Америки, в Карибському басейні, екваторіальній частині Південної Америки та індійському субконтиненті.

Орієнтовний прогноз клімату заснований на глобальних прогностичних моделях, використовуваних акредитованими центрами ВМО по всьому світу.

Наголошується, що цей прогноз стосується погоди в травні, червні та липні.

Як ми раніше писали, синоптик Діденко дала прогноз на вихідні.