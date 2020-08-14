Аферисти придумали новий вид шахрайства: не зв'язуйтеся з мікрокредитами

Шахраї в Україні використовують багато різних способів, щоб виманити гроші у довірливих громадян. Одним з таких способів є оформлення мікрокредитів.

У Національному Банку України попередили українців про те, що зв'язуватися з компаніями, які видають швидкі кредити або мікрокредити – дуже небезпечно. Про це йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в Facebook.

"Кредити під 0% за 10 хвилин", "Кредити без довідки про доходи", "Кредити позичальникам з поганою кредитною історією". Така реклама звучить заманливо. Але є ризик, що ви купите карету, яка опівночі перетвориться на гарбуз", - повідомляють фахівці Нацбанку.

Вони назвали три головні правила при оформленні мікрокредитів, які допоможуть уникнути неприємностей.

Правило перше. Звертайте увагу, що ставка 0% або 0,01% за мікрокредити може діяти тільки під час пільгового періоду, наприклад, всього 5 днів. Після цього вступають в дію звичайні тарифи, а там можуть ховатися 100%, 700% і навіть 1700% річних.

Правило друге. Звертайте увагу, що небанківські фінансові організації вказують ставку за кредитом 1-2%. Це виглядає привабливо, але це ставка за один день. Клієнт бачить, що щоденний платіж становить 10-20 гривень і він може не переживати за прострочення. Однак після несвоєчасної оплати спрацьовують штрафи, комісії та нараховується пеня.

Правило третє. Відразу розберіться з графіком погашення кредиту і штрафами в разі прострочення. Саме штрафи можуть збільшити ваш борг в рази. Деякі компанії в разі прострочення автоматично збільшують ставку за кредитом. І до цього додається штраф.

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